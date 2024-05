Agevolazioni fiscali per i lavoratori autonomi e le PMI in Spagna

Le quote di lavoratori autonomi varieranno nel 2024 in Spagna, come previsto nel nuovo sistema contributivo basato sul reddito reale. La principale novità della tabella pubblicata per quest’anno è che l’onere è diminuito per i lavoratori autonomi delle categorie inferiori, mentre aumenterà per i lavoratori delle categorie superiori. Per questo motivo è necessario adeguare la fascia di prestazione che ci corrisponde e pianificare in anticipo l’impatto del nuovo pagamento dei premi sulle finanze personali.