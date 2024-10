Aggiorna subito il tuo PC Windows: milioni di persone sono a rischio a causa di guasti

Questo errore comune mette a rischio la privacy dei dati privati. (Immagine: Unsplash)

Microsoft si trova ad affrontare una sfida importante con l’imminente fine del supporto per Windows 10, prevista per ottobre 2025. Anche se la data è ancora lontana, le implicazioni per la sicurezza di milioni di utenti sono gravi.

Attualmente, il 62,75% degli utenti Windows utilizza ancora Windows 10, il che equivale a oltre 600 milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo.

Se questi utenti non vengono migrati a una versione più recente del sistema operativoPotrebbero essere esposti a significative vulnerabilità della sicurezza, mettendo a rischio i loro dati personali e bancari.

Microsoft non fornirà protezione aggiuntiva per i computer con versioni precedenti.

Quando non riceverai più il supporto ufficiale, Microsoft non fornirà più aggiornamenti o patch di sicurezza per il sistema operativo. Ciò significa che qualsiasi vulnerabilità di sicurezza scoperta dopo l’ottobre 2025 non verrà corretta, lasciando gli utenti vulnerabili ad attacchi informatici, malware e altre minacce.

La situazione diventa ancora più preoccupante se si considera che i sistemi operativi non supportati rappresentano un facile bersaglio per i criminali informatici, poiché spesso contengono vulnerabilità che non verranno mai risolte. Oltre ai rischi per la sicurezza, anche la mancanza di supporto può influire sulle prestazioni dell’hardware.

Molti produttori di hardware si affidano a Windows Update per distribuire aggiornamenti dei driver che migliorano la compatibilità e il funzionamento dei componenti, come schede grafiche e adattatori di rete. Senza questi aggiornamenti, gli utenti potrebbero riscontrare problemi di compatibilità con i propri dispositivi.

Virus ed errori sono diventati comuni sul computer.

Sebbene la fine del supporto per Windows 10 abbia recentemente attirato l’attenzione, non è l’unico sistema operativo Microsoft ad affrontare questo problema. Secondo i dati di StatCounter, circa 55 milioni di persone utilizzano ancora versioni di Windows che sono già state dismesse, come Windows 7, Windows 8 e Windows XP.

Nonostante gli avvisi di sicurezza, molti utenti mantengono queste versioni precedenti per motivi di compatibilità o semplicemente per comodità. Tuttavia, la mancanza di aggiornamenti di sicurezza facilita l’ingresso di malware, ransomware e spyware, mettendo a rischio i singoli utenti e le aziende.

Microsoft ha ribadito sul proprio sito di supporto i pericoli derivanti dall’utilizzo di sistemi operativi che non ricevono più aggiornamenti, evidenziando che non si tratta solo di un problema di sicurezza, ma anche di un degrado delle funzionalità del sistema nel tempo.

Anche gli utenti di versioni precedenti di Windows devono affrontare limitazioni in termini di compatibilità con le applicazioni più recentiche richiede un sistema operativo aggiornato per funzionare correttamente.

Alcuni utenti non sono soddisfatti di alcune funzionalità del nuovo aggiornamento.

Il passaggio a Windows 11 è stato più lento di quanto Microsoft si aspettasse. Uno dei motivi potrebbe essere la controversia che circonda alcune delle nuove funzionalità introdotte nell’aggiornamento 24H2 di Windows 11.

Tra le funzionalità più discusse c’è Windows Recalluno strumento progettato per ripristinare il sistema allo stato precedente, ha sollevato preoccupazioni sulla privacy dei dati.

Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel copilota ha diviso le opinioni; Alcuni utenti ritengono che ciò possa influire negativamente sulle prestazioni del sistema.

Un’altra fonte di critica è la rimozione di funzionalità comuni nelle versioni precedenti, come il supporto per Windows Mixed Reality e l’editor di testo WordPad. La decisione di rimuovere queste funzionalità ha frustrato gli utenti che vi facevano affidamento, il che potrebbe rallentare l’adozione di questa versione.

Un dispositivo aggiornato previene qualsiasi violazione della sicurezza.

È importante che gli utenti prendano in considerazione l’aggiornamento a Windows 11 o almeno si preparino per la transizione. Gli aggiornamenti non solo risolvono i difetti di sicurezza ma anche Migliora le prestazioni generali del sistema e la compatibilità con le nuove tecnologie.

I dispositivi con versioni obsolete saranno più vulnerabili agli attacchi e l’esperienza dell’utente sarà limitata.

Per gli utenti che utilizzano ancora versioni precedenti come Windows 7 o Windows 8, La necessità di aggiornamento è ancora maggiore, poiché questi sistemi non ricevono patch di sicurezza da anni.

Alcuni software antivirus possono fornire una protezione aggiuntiva, ma non è sufficiente a coprire le vulnerabilità inerenti al sistema operativo obsoleto.