Aggiornamento 1.1.2 di Pokémon Diamante lucido e Perla scintillante: tutte le novità

Pokémon Diamante brillante e Perla brillante Ho ricevuto questo giovedì Aggiornamento 1.1.2 occupazione Nintendo Switch. I giocatori di console ibride che possiedono qualsiasi versione della nuova regione di Sinnoh possono ora aggiornare il titolo all’ultima versione, che include Correzioni e soluzioni ai problemi che impedivano il proseguimento dell’avventura.

Cosa c’è di nuovo nella patch 1.1.2 di Pokémon Diamante lucido e Perla scintillante?

Il Correzione 1.1.2 È il terzo post dalla premiere del film Pokémon Diamante brillante e Perla brillanteQuesta volta, concentrati sulla risoluzione di alcuni dei problemi segnalati dalla community relativi al progresso. In questi ultimi giorni abbiamo visto giocatori che possono cambiare la notevole progressione del viaggio; Evita le palestre o rimani intrappolato in determinati punti in determinati scenari. Alcuni di questi problemi sembrano essere già stati risolti:

Pokémon Diamante brillante e Perla brillante

Risolti alcuni problemi che impedivano l’avanzamento del gioco in determinate condizioni.

Sono stati inoltre risolti alcuni problemi per rendere il gioco più divertente.

Con maggiori dettagli non noti, l’esperienza di gioco dovrebbe ora essere più raffinata, evitando così questo tipo di barriera sotto forma di bug NS Errori. Per quelli di voi che d’ora in poi acquisteranno Pokémon Diamante brillante e Perla scintillante, Si consiglia vivamente di aggiornare il titolo all’ultima versione Per la migliore esperienza possibile.

Come potenziare Pokémon Diamante brillante e Perla scintillante

Per aggiornare uno qualsiasi dei tuoi giochi per Nintendo Switch, collega semplicemente la console a Internet; Torna al menu HOME e fai clic sul pulsante (+) per visualizzare il menu. Ora, fai clic su aggiornare. Una volta installato l’aggiornamento, nella schermata del titolo verrà visualizzato il numero della versione più recente.

Pokémon Diamante brillante e Perla scintillante sono disponibili esclusivamente per Nintendo Switch sia in formato fisico che digitale. Ricordiamo che dal 19 novembre al 21 febbraio abbiamo tanti doni tramite il dono misterioso: uova manafi e il gruppo platino (Abiti). Inoltre, se abbiamo salvato Pokémon Spada e Scudo o Let’s Go, otterremo rispettivamente Jirachi e Mew in una certa fase dell’avventura (Aromaflor Town).

