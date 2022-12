recente partenza da Zona di guerra 2il 16 novembre 2022, ha apportato molte novità al popolare gioco battle royale multiplayer Call of Dutycome un nuovo sistema di zone sicure o un gulag completamente riconfigurato, ma senza dubbio il più interessante e quello che ha suscitato più scalpore per la sua inclusione, è il nuovo PvE, e questa è la modalità dmz Da Zona di guerra 2Ispirato a titoli come Escape from Tarkov, È qualcosa di mai visto prima nel franchise.

Sebbene la modalità DMZ di Zona di guerra 2 Hanno ricevuto una discreta accoglienza da parte dei fan, loro stessi hanno condiviso regolarmente lamentele sull’IA che ha a che fare con gli NPC, e sembra che Questo ha superato di gran lunga i suoi limiti in termini di difficoltà che ha da offrireanche se va notato che ciò è accaduto solo in alcune aree della mappa.

Aggiornata la modalità DMZ di Warzone 2 per risolvere un problema con potenti nemici

Software Raven spiegato dal suo racconto Il Twitter ufficiale Che questo errore si sia verificato nell’aggiornamento della Stagione 1 ricaricato, perché dovrebbe L’aumento della difficoltà è stato solo per un’area specifico, ma questo è già stato risolto. Come cosa a parte, bisogna tenere presente che in circostanze normali, l’IA si è completamente adattata a ciò che lo sviluppatore nordamericano si sarebbe aspettato.

Nonostante la situazione Warzone 2 DMZ è riuscito a offrire ai giocatori una nuova esperienzaÈ vero che ci sono molti che concordano sul fatto che la DMZ manchi, date le altre modalità o il contenuto che offre. Call of Duty Attualmente hanno un livello di divertimento e competitività molto più elevato rispetto alla modalità di estrazione. In questo caso, resta da vedere se i contenuti previsti per questo peculiare modo di giocare lontano dalla competitività del PvP riusciranno a generare una massa di fan quantomeno accettabile.