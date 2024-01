Aggiungere uno spazio attivo per interagire con i gruppi sociali al fine di “Muovere Malaga verso il progresso” – Spagna

Il coordinatore dell'Unione dell'Andalusia e rappresentante di Somar al Congresso, Toni Valero, insieme a trenta gruppi, ha presentato l'Ufficio Parlamentare di Somar Málaga, come “un canale di comunicazione e partecipazione attraverso il quale i movimenti sociali, i cittadini e i sindacati possono essere ben controllati e far avanzare la provincia di Malaga in modo progressivo.”

Valero ha sottolineato che “dal Congresso si diffonderà un'agenda progressista per la provincia di Malaga, con elementi come la difesa del treno come mezzo di trasporto più sostenibile, che serve a strutturare la provincia e rafforzare l'economia locale”.

Ha sottolineato che “un'agenda regionale rafforza i servizi pubblici, perché sono quelli che garantiscono i diritti sociali, ma anche per diversificare l'economia, facilitare l'accesso dei giovani all'abitazione e rendere effettivo il diritto alla cultura”.

Il deputato Add ha spiegato che l'ufficio di Somar si pone la sfida di “difendere il popolo di Malaga dalle politiche antisociali del governo andaluso di Juanma Moreno e spingere il governo spagnolo a presentare proposte progressiste a beneficio della provincia”.

Ha sottolineato l'importanza di “creare canali di partecipazione con le organizzazioni, i comuni e il governatorato, perché è necessario coinvolgere le persone nella politica e incoraggiare il governo ad attuare politiche progressiste”.

Valero ha sottolineato che all'evento hanno partecipato una trentina di gruppi, “il che dimostra l'esistenza di un tessuto sociale molto organizzato e attivo nella provincia, con il quale stiamo costruendo legami di fiducia e impegni reciproci per il miglioramento di Malaga”.

Alcune delle organizzazioni partecipanti sono CCOO, COAG, ASPA, Derecho a Techo, Stop Evictions, Save Our Horizon, Aspanoma, Ruedas Redondas, Amalajer, AREA, MDM Benalmádena, Asociación Glairis, Fridays for Málaga, Málaga Accessible, Al Quds, Adahc. Oppure Unadikum, Associazione Culturale Miguel Romero Esteó, Associazione Bermeja Verde, Tavolo dell'Accessibilità, Acima o Associazione Ispanica Cubana.

Gestione delle risorse idriche

D’altro canto, Valero ritiene che il governo andaluso abbia “una gestione assolutamente irresponsabile dell’acqua, il bene più prezioso della vita” e gli ha chiesto di “invertire di 180 gradi”.

Nelle dichiarazioni ai giornalisti prima della presentazione del suddetto ufficio parlamentare, ha sottolineato che “dall’ultima sessione legislativa chiediamo al governo andaluso di dichiarare la crisi climatica in Andalusia”. “Era chiaro che soffrivamo a causa della siccità continua e che c'era carenza d'acqua”, ha sottolineato.

“Tuttavia, il governo andaluso ha continuato a concedere licenze per campi da golf, ad aumentare le terre irrigate e ad altri grandi progetti e grandi aziende agricole; cioè, ha portato avanti una gestione completamente irresponsabile dell’acqua, che è il bene più prezioso della vita”.

Per questo ha chiesto al presidente andaluso Juanma Moreno di “invertire di 180 gradi” in questo senso, sottolineando che “di fronte alle interruzioni d’acqua nelle città, ci viene quasi chiesto di iniziare a eseguire la danza della pioggia e questo non risolverà il problema”. la situazione.”

Left6: non esiste alcuna configurazione dell'annuncio per lo spazio pubblicitario richiesto

Pertanto, ha ritenuto che “occorre fermare la realizzazione di grandi progetti urbani, fermare la costruzione di più grandi aziende agricole, di più campi da golf e, ovviamente, gestire l’acqua in modo efficiente e responsabile sulla base delle forniture che già esistono e non sono disponibili Esistenti 'su richiesta'” .