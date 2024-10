Agli astronomi del PUCV viene concesso il tempo per lavorare sul telescopio competitivo dell’Osservatorio europeo meridionale

I dottori Cristobal Sivon e Nicolas Tejos, entrambi accademici Istituto di Fisica Dal PUCV raccoglierà informazioni utilizzando Yepun, il nome in Mapudungun del telescopio UT4 Telescopio molto grande (VLT) Osservatorio Europeo Australe (ESO). Si tratta di uno dei quattro telescopi che compongono uno degli osservatori ottici più avanzati al mondo, situato sul Cerro Paranal, nella regione di Antofagasta.

Gli accademici utilizzeranno lo strumento Unità di spettroscopia multi-oggetto (MUSE)spettrometro ad alta tecnologia. Nell’ultimo bando per il tempo di monitoraggio, solo tre ore su 100 richieste avranno accesso a dati specifici per i loro studi presso UT4 durante il prossimo periodo di monitoraggio, tra ottobre 2024 e marzo 2025.

Il processo di candidatura si svolge due volte l’anno e coinvolge eminenti studiosi provenienti da tutto il mondo. Nel predisporre la proposta ciascun richiedente o gruppo di ricerca dovrà motivare dettagliatamente l’uso per il quale si candida. I selezionati potranno o meno presenziare di persona alla raccolta dei dati.

Nel caso degli accademici Siphon e Tegus, il team dell’osservatorio dell’ESO sarà responsabile della raccolta delle osservazioni in “modalità servizio”, seguendo alla lettera le istruzioni degli astronomi dell’Istituto di Fisica PUCV.

I progetti per i quali è stato richiesto il telescopio Yeppoon fanno parte di una collaborazione internazionale, che coinvolge, tra gli altri, ricercatori provenienti da Germania, Australia, Stati Uniti e Sud Africa. Sia Cristobal che Nicolas sono leader all’interno dei loro gruppi.

Nel primo caso l’accademico forma un team che si forma dopo aver lavorato Telescopio cosmologico di Atacama (ACT); Nel secondo, Tejos fa parte della collaborazione Veloce e fortunato a seguire FRB (F4).

Per l’astronomo Cristobal Sivon, il tempo a disposizione sarà di due ore di osservazione, che permetteranno di studiare la formazione di una nuova galassia.

“Attualmente ci sono ‘frammenti’ di una struttura che alla fine lascerà il posto a una galassia. Vogliamo ottenere informazioni più dettagliate. Questo è molto speciale perché corrisponde a quella che chiamiamo la ‘galassia centrale’ in un ammasso di galassie: una struttura molto struttura massiccia e massiccia formata dalla fusione di strutture più piccole. Tutto il materiale attratto dalla gravità cade nel centro, dando origine a queste galassie molto specifiche che vivono nelle regioni più dense dell’universo il processo di formazione”, ha aggiunto.

di Nicolas Tychos Le dieci ore di sorveglianza puntano a due obiettivi. Il primo è comprendere la natura di un nuovo fenomeno in astrofisica chiamato… Lampi radio veloci (FRB)onde radio il cui primo articolo risale al 2007. Un decennio dopo, la scienza ha confermato che questi impulsi provengono dall’esterno della Via Lattea.

“Questo progetto cerca di identificare le galassie da cui hanno origine i lampi radio veloci. Non sappiamo cosa produca un’energia così elevata in tempi così brevi e dia origine ai lampi radio veloci che rileviamo Oggi la sua durata è di pochi millisecondi, e in quel breve lasso di tempo possiamo renderci conto che l’energia emessa dall’origine è equivalente a quella che il sole emette in tre giorni, o anche molto di più in alcuni casi”.

La seconda motivazione è quella di utilizzare queste onde radio per studiare il mezzo intergalattico, cioè tutto, dalla galassia di origine alla Terra. “Si potrebbe pensare che ci sia solo spazio vuoto tra le galassie, ma in realtà non è così. Lo spazio tra le galassie è pieno di atomi di densità molto bassa. Se si aggiungono tutti questi atomi esterni alle galassie, rappresentano il 90% della densità atomi nell’universo. Anche lo studio delle proprietà di questo mezzo intergalattico è un argomento importante nella mia linea di ricerca”, ha concluso Nicholas Tychos.

Scritto da Gonzalo Valladares

Istituto di Fisica PUCV