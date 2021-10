AGON migliora i monitor da gioco avanzati di AOC

con AGON, AOC sto dando per un po’ Grandi passi avanti in un mercato così competitivo E complicato perché è un monitor da gioco. Vale a dire, i requisiti degli utenti in questo segmento di mercato sono molto più alti della media, poiché sono combinati i requisiti di velocità, qualità dell’immagine e protezione contro alcuni degli effetti visivi comuni nei monitor a basse prestazioni.

L’ultimo passo in questo senso si trova nel nuovo AEGON AG274QXM, AG274UXP e AG274QGTre schermi di 27 pollici Alta qualità, in QHD o risoluzione superiore, sempre con Formato 16:9, frequenze di aggiornamento tra 144 e 240 Hz e Tempi di risposta a partire da millisecondi. Vediamo di seguito più nel dettaglio cosa offre ciascuno dei tre modelli.

iniziare con AGON AG274QXM, che è anche la prima delle tre società ad entrare nel mercato, nell’ottobre di quest’anno. costruito con Pannello IPS – MiniLED, offre precisione 2560 x 1440 punti Frequenza di aggiornamento 170 Erseo. Per quanto riguarda la luminosità, può essere aumentata 1.000 netti, garantendo un’ottima visualizzazione anche in ambienti luminosi, come le competizioni di eSport in padiglioni e spazi simili. Da parte sua, la compatibilità con NVIDIA G-SYNC garantisce un’esperienza di gioco gratuita. rottura.

per quanto riguarda AGON AG274QG, troviamo una schermata basata su a Pannello IPS, risoluzione QHD (2560 x 1440 punti) può raggiungere una frequenza di aggiornamento di 240 ErseoIl che lo rende il top del gruppo di tre modelli presentati a questo proposito. Per i giocatori che hanno bisogno del maggior numero possibile di fotogrammi al secondo, questa è senza dubbio la scelta migliore. Inoltre, cSupporto DisplayHDR 600 e NVIDIA G-SYNC ULTIMATE Garanzia HDR ultra realistica.

E se quello che stai cercando è la massima risoluzione possibile, l’opzione migliore è AGON AG274UXPPerché il tuo piatto Nano IPS offre una risoluzione 4K (3840 x 2160 punti), con a Frequenza di aggiornamento di 144Hz. Questo, insieme alla copertura dell’area del 98% della banda DCI-P3 e alla sua compatibilità con DisplayHDR 600, lo rende un’opzione molto interessante per i creatori di contenuti che, oltre a giocare a livello professionale, devono anche modificare i propri contenuti e hanno bisogno di un monitor che offre caratteristiche professionali in questo senso.

AGON AG274QXM, AGON AG274QG, AGON AG274UXP: Specifiche tecniche

AGON AG274QXM AGON AG274QG AGON AG274UXP la pittura IPS – MiniLED IPS nano IPS Precisione QHD (2560 x 1440) QHD (2560 x 1440) HD (3840 x 2160) frequenza di aggiornamento 170Hz 240Hz 144Hz pollice 27 pollici (68,6 cm) 27 pollici (68,6 cm) 27 pollici (68,6 cm) tempo di risposta 1 millisecondo 1 millisecondo 1 millisecondo copertura 99% DCI-P3 98% DCI-P3 98% DCI-P3 Certificato VESA DisplayHDR HDR 1000 HDR 600 HDR 600 Colori 1.070 milioni 1.070 milioni 1.070 milioni angoli di visione 178°/178° CR10 178°/178° CR10 178°/178° CR10 sincronizzazione Compatibile con NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, analizzatore di riflessi NVIDIA Compatibile con NVIDIA G-SYNC RGB RGB LightFX RGB LightFX RGB LightFX link 2 HDMI 2.0, 1 DP 1.4, 1 USB-C (DP Alt, 65 W PD), 4 USB 3.2, auricolare e adattatore KVM 2 x HDMI 2.0 2 HDMI 2.0, 2 DP 1.4, 1 USB-C (DP Alt, 65 W PD), 4 USB 3.2, auricolare e adattatore KVM design 3 lati senza cornice 4 lati senza cornice 4 lati senza cornice modalità Inclinazione regolabile in altezza da 120 mm, girevole, girevole Inclinazione regolabile in altezza da 120 mm, girevole, girevole Inclinazione regolabile in altezza da 120 mm, girevole, girevole Aharon 2 altoparlanti da 5 W con DTS, telecomando cablato QuickSwitch, 576 zone di regolazione 2 altavoce 5W con DTS, QuickSwitch Picture by picture (2 dispositivi), 2 altavoce 5W con DTS, mando a distanza con cavo QuickSwitch PvP 1.049,00 EUR 999,00 € 999,00 € Disponibilità ottobre 2021 Febbraio 2022 Febbraio 2022

maggiori informazioni: AOC