Agricoltura, finanza e banche includono dibattiti nel parlamento del Vietnam

Quando le sessioni di interrogatorio riprenderanno, il ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e altri membri del governo risponderanno alle domande dei parlamentari su questi problemi.

È inoltre prossimo all’attuazione della Risoluzione n. 43 sulle politiche fiscali e monetarie a favore del Programma di ripresa e sviluppo sociale ed economico.

Da parte loro, i vice capi di governo e i capi di finanza, pianificazione, investimenti, commercio, industria, trasporti, edilizia, risorse naturali e ambiente, tra gli altri, avranno il compito di chiarire le questioni relative ai prezzi e alla gestione pubblica. Occupazione e controllo dell’inflazione.

Le ragioni e le soluzioni volte a promuovere la trasformazione delle imprese statali in società per azioni, il ritiro del capitale statale nelle società e l’attività dei mercati azionari e delle obbligazioni societarie, saranno altre questioni, secondo l’agenzia di stampa Vna, Tabuk.

Oggi si discuterà anche di questioni relative al settore bancario, all’attuazione delle delibere della Camera sulla ristrutturazione degli istituti di credito, alla gestione dei crediti inesigibili, ai meccanismi di plafond annuale per le banche commerciali e alla gestione e controllo del credito.

All’inizio delle sessioni di interrogatorio, il giorno prima, il presidente dell’Assemblea nazionale (Parlamento) Phuong Dinh Heu ha chiarito che la sessione di domande e risposte si sarebbe svolta nell’arco di due giorni e mezzo, fino al 9 giugno.

Ha annunciato che quando questi giorni saranno finiti, il vicepremier Pham Binh Minh chiarirà le questioni che destano preoccupazione e risponderà direttamente alle domande dei parlamentari.

Dinh Hugh ha chiesto che i deputati, ministri e capi di settore, per continuare a rinnovare e migliorare la qualità delle attività del legislatore, in particolare le interpellanze, aderiscano alla realtà oggettiva e alla vita in modo che le sessioni siano vivaci, costruttive e più efficace.

Il leader parlamentare ha osservato che le persone e gli elettori in tutto il paese si aspettano risposte dirette e responsabili dai membri del governo.

Il ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, Lu Minh Huan, ha riferito ieri che le esportazioni di prodotti agricoli nazionali nei primi cinque mesi di quest’anno hanno superato i 23,2 miliardi di dollari, con un aumento del 16,8% rispetto alla stessa fase del 2021. .

Nove linee hanno registrato vendite all’estero per oltre 1 miliardo di dollari: caffè, gomma, anacardi, pesce terroso (pangasio), frutta e verdura, riso e gamberetti.

Spiccano anche legname e forniture di produzione, ha spiegato Minh Huan, aggiungendo che i tre principali mercati destinatari sono gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone, con oltre il 50% del totale.

