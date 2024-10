Agrifood, Lolobrigita: “Italia nazione di qualità”

L’Italia è un Paese di qualità. Lo ha annunciato il Ministro delle Politiche Agricole, Sovranità Alimentari e Forestali, Francesco Lolloprigida, alla XVI edizione della Fruit Attraction dedicata al settore ortofrutticolo a Madrid. “Questa fiera, insieme a Berlino, rappresenta un punto di riferimento per questo particolare mercato. In entrambi i casi ho avuto la fortuna di incontrare tanti imprenditori che hanno confrontato l’Italia con momenti attuali, forti e particolarmente difficili”, ha affermato il Ministro. “Grazie a tutti i responsabili dell’Ice, perché sono la pietra angolare della strategia imprenditoriale italiana insieme alla diplomazia. Ha rischiato la propria posizione per garantire il ruolo dell’Italia”.

“Abbiamo l’obbligo di conoscere quanto vale il sistema Italia e la sua solidità in termini di sentiment del mercato. Il Made in Italy nel mondo è ancora ben fatto, bello e buono. Fare bene le cose ha un valore e un costo, ” ha continuato Lolobrigita. I nostri imprenditori sono i più sostenibili del pianeta, che si preoccupano maggiormente degli standard lavorativi e hanno l’opportunità di avere una concorrenza sleale nei mercati. Fanno il resto con opzioni che possono rispondere meglio al mercato, tuttavia, il ha avvertito il ministro. L’unico pericolo da evitare è che il Paese di qualità possa migliorare le nostre condizioni di esportazione solo se rappresenta una componente attrattiva per i consumatori, per il loro benessere, per i loro palati. Sta andando bene”, ha concluso Lolobrigida.

