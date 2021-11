AgroAffairs, del Gruppo Tajada Barrio, distribuisce Case IH a Levante e nelle Isole Baleari

Case IH è il marchio di agricoltori orientati alla tecnologia e la sua offerta di prodotti soddisfa le più alte aspettative degli agricoltori delle nostre terre, almeno altrettanto o meglio del marchio che rappresentavamo in precedenza, afferma Javier Lastra, direttore di Tajada Barrio – AgroAffairs.

IH .caso AgroAffairs come partner di distribuzione nelle province di Valencia, Alicante, Isole Baleari e parte di Murcia. Con sede ad Alvares (Valencia), AgroAffairs appartiene a Tajada Barrio, un gruppo con 57 anni di esperienza nel settore agricolo e grandi tradizioni familiari. Attualmente conta più di 120 dipendenti e offre un’ampia gamma di prodotti e servizi legati all’agricoltura.

Mirco Romagnoli, Vicepresidente, Case IH Europe; Jos Gonzlez, CEO di Tajada Barrio AgroAffairs; Xavier O’Tonnell, Direttore di Case IH Iberia; e Javier Lastra, Direttore di Tajada Barrio – AgroAffairs.

Case IH ha obiettivi ambiziosi e mira a essere un leader nei nostri territori, in Spagna e in Europa. È un onore per Tajada Barrio contribuire a questo ambizioso obiettivo”, aggiunge Jos Gonzlez Rosenz, CEO di Tajada Barrio – AgroAffairs. Case IH rafforzerà la nostra posizione nel mercato. Stiamo investendo nel futuro attraverso questa collaborazione a lungo termine.

Secondo il direttore di Case IH Iberia, questa è un’eccellente opportunità per le nostre aziende di lavorare insieme per sviluppare il mercato dei prodotti Case IH nelle province di Valencia, Alicante, Isole Baleari e parte di Murcia. Insomma, “Xavier continua. Autonell”, questo accordo consentirà ai nostri clienti di beneficiare dei migliori prodotti combinati con i più alti standard di supporto e servizio.