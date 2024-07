Aida Victoria Merlano si è difesa dalle critiche sull’incontro con Westcoll: ‘Alla gente piace il conflitto’

La creatrice è stata energica nel messaggio che ha inviato ai suoi follower – merito a @rechismes/Instagram

Durante la partita finale della Copa America 2024, Aida Victoria Merlano e Westcoll sono stati ripresi dalla telecamera mentre si godevano la partita insieme. I creatori di contenuti erano troppo ansiosi di godersi la partita tra la squadra colombiana e quella argentina, motivo per cui sono stati oggetto di critiche sui social network.

Tale è stata la polemica sull’incontro, che l’imprenditrice Yena Calderón ha addirittura parlato sui suoi social network dell’accaduto, sostenendo che la donna di Barranquilla parlava di amor proprio, ma nel suo caso la regola non è stata rispettata. “…e lei stessa pregò l’uomo che l’aveva ingannata. Ragazze, la nostra integrità e il nostro amore devono essere più forti del desiderio di essere timide, amiamoci, ci sono tanti uomini.

Sono passati due giorni dall’incontro Influencer E Antioqueño, allora Merlano Manzaneda non ce l’ha fatta più e si è espresso contro le critiche ricevute dai suoi seguaci. All’inizio del video, la figlia dell’ex deputata ha notato che prova ancora amore per Westcoll e che, nonostante quello che è successo nella loro relazione, quello che gli utenti della rete hanno visto è stato un brutto momento per Westcoll. stella filante, Quindi è libera di fare quello che vuole della sua vita.

Successivamente ha confermato che lo stava attaccando pubblicamente “Le persone saranno felici perché a loro piace il conflitto”, ha detto, sottolineando che non è una psicologa o una terapista che fornisce consigli sull’amore. Ha aggiunto: “Se vado a vedere la partita con il mio ex amante, mi dicono: ‘Dov’è l’empowerment?’” Bene Qual è la cosa più potente nell’avere potere decisionale nella mia vita? C’è qualcosa di più potente che prestare attenzione a ciò che voglio fare, a ciò che viene dal mio cuore e a qualcosa di più di ciò che le persone mi dicono che dovrei fare?

In un’altra parte della sua didascalia, la giovane influencer ha sottolineato di non aver mai seguito le regole del galateo e del comportamento, quindi ha continuato a spiegare come è finita per guardare una partita di calcio con Westcoll. Il suo racconto concorda con quello di Albaisa, in quanto ha perso il volo e i due si sono incontrati in un bar.

“Ho sempre fatto quello che volevo. Sono andato a vedere la partita con lui perché ne avevo voglia. Non era nei miei piani andare a vedere la partita con lui, perché andava a Miami… Mi sono divertito moltissimo perché con lui mi diverto sempre.

Un altro argomento di cui si è parlato sui social è stato l’amor proprio e il rapporto con gli antiocheni dopo la fine della loro relazione. Lo ha confermato Non sta soffrendo in questo momento e dice che “devi essere dove sei felice e andartene quando non lo sei, ed è quello che ho fatto… “Ero in un posto dove ero felice. Hanno violato i miei confini e me ne sono andato.”

“Non so perché ci siano persone che parlano come se fossi uscito da una brutta relazione quando la realtà è che quest’uomo ha vissuto i momenti più difficili della mia vita ed era lì per sostenermi.”Ha ricordato di aver appreso della sua nuova convinzione, degli investimenti che ha fatto con perdite di denaro e anche quando una delle società dell’influencer è fallita.

Non c’è voluto molto prima che si manifestassero le reazioni a queste affermazioni, e ci sono state anche polemiche sul modo in cui ha parlato, dato che ha tenuto una conferenza su quello che è successo nella loro relazione che sembrava riassumere gli ultimi mesi vissuti con Westcoll. Tra i commenti apparsi nel post: “È ora che pubblichi un libro con tutto ciò che predico che non si applica”; “Sento che c’è ancora qualcosa di più profondo in questa separazione”; “I romanzi puramente commerciali non cadono”, tra l’altro.