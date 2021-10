Airdrop, DAO, emissione di token e domini pubblici sono le prossime frontiere per gli NFT di CoinTelegraph

L’attività della community e le statistiche chiave sono caratteristiche importanti da considerare quando si acquista un NFT, ma oltre a ciò, l’acquisto iniziale e la speranza che finirà per acquistare non sono altro che speculazioni.

Indipendentemente dal fascino estetico, per molti investitori, acquistare un NFT è come lanciare un amo carico di esche in uno specchio d’acqua torbido e aspettare che un pesce abbocchi. Certo, quando il Bored Ape Yacht Club è arrivato sul mercato, alcuni acquirenti hanno pensato: “Sembra fantastico” e “La comunità è davvero forte e dedicata”, ma queste non sono metriche di valutazione molto forti che possono essere testate e applicate alla maggior parte delle attività di mercato NFT .

La volatilità rimane il nome del gioco nel settore dei token non fungibili (NFT) tra prezzi in aumento e in calo e volumi in aumento, ma una nuova tendenza sembra emergere nell’ecosistema.

