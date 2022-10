AirPods 3, Pro, iPad, Macbook e altro ancora

Questa settimana, su eBay, abbiamo una campagna di articoli tecnologici che sono molto più economici se sfruttiamo il coupon disponibile. Abbiamo selezionato alcuni prodotti manzana Come AirPod e iPad anche MacBook Air Che rimangono a prezzi più interessanti del solito.





per ottenere questi AirPod e iPad anche MacBook Air Con i prezzi che indichiamo, basta selezionare una casella Buono TECH22 Quando effettui l’ordine su eBay.

Sebbene ci siano costi di spedizione in tutte le nostre offerte selezionate, puoi farlo Paga con PayPalcon la garanzia di poter chiedere il rimborso nel caso in cui tutto non venisse rispettato nei termini previsti in ciascuna offerta.

AirPods Pro (2021)

Se cerchiamo delle cuffie vero wireless Con la riduzione del rumore e non abbiamo bisogno dell’ultimo modello, possiamo scegliere AirPods Pro 2021 Solo 184,45 euro Con 10,90 euro di spese di spedizione. essere 32,55 euro di sconto Quelli che ci danno il coupon su alcuni già scontati 217 euro. Venduto da asgoodasnew-premium, il venditore con una valutazione del 97,9% su eBay.

Con loro avremo suono surround spaziale, autonomia fino a 30 ore, ricarica magnetica tramite MagSafe oltre alla ricarica Lightning o wireless che avevamo già, ovviamente, con Cancellazione del rumore Che ha sempre caratterizzato queste cuffie







Apple Airpods Pro (1a generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021)

AirPod di terza generazione

Per coloro che non hanno bisogno della cancellazione del rumore, c’è un’altra buona opzione in cuffia vero wireless lei AirPod di terza generazione Che comporta uno sconto di 26,99 euro con Buono TECH22 stai in 152,96 euro Invece di 199 ufficiali. Ha un costo di spedizione di € 2,90 ed è venduto da sbdirect24, un venditore con il 98,4% di valutazioni positive.

Con loro avremo un modello che migliora l’autonomia, anche quella dei professionisti, e ha la ricarica wireless o il suono spaziale. Abbiamo anche la spedizione gratuita inclusa.







Apple AirPods (3a generazione) con custodia di ricarica MagSafe (2021)

iPad Pro 2021 11″

Ottieni forza iPadPro (2021) Il chip M1 da 11 pollici potrebbe anche essere più economico; Venduto da asgoodasnew-premium, lascialo a noi all’indirizzo 1038,70 € insieme a Sconto di 183,30 euro Questo ci dà Buono TECH22 Circa 1.222 euro che di solito specifichi.

Parliamo come diciamo del modello con display Retina da 11 pollici, senza cornici, nella versione Wi’Fi! + Cellulare E nella capacità di 512 GB.







2021 Apple iPad Pro (11 pollici, Wi-Fi + Cellular, 512 GB) – grigio siderale (3a generazione)

iPad Air 2021

Venduto anche da asgoodasnew-premium, abbiamo le ultime offerte iPad Airil modello 2022, che possiamo acquistare nella versione Wi’Fi! + Cellulare insieme a 256 GB di capacità per 807,50€ invece dei soliti 950 euro; Lui porta 142,50 euro di sconto con il Buono TECH22.

Questo iPad viene fornito anche senza cornice, con un display da 10,9 pollici, sblocco con impronta digitale tramite pulsante laterale e include anche la potenza del chip M1 di Apple.







2022 Apple iPad Air (Wi-Fi + cellulare, 256 GB) – Star White (5a generazione)

MacBook Air M1

Infine, la luce MacBook Air insieme a Chip M1 È un altro modo per risparmiare sui prodotti Apple che abbiamo scelto. con il Buono TECH22 possiamo essere noi € 990,62Anche se sì, ci vogliono 30 euro di spese di spedizione, mentre il coupon ci lascia 174,81 euro di sconto.

Parliamo del modello base, con il chip M1 e 8 GB di RAM S 256 GB di spazio di archiviazioneche ha anche un display Retina da 13 pollici e offre fino a 18 ore di autonomia.







Apple MacBook Air (2020): chip Apple M1, display Retina da 13 pollici, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, tastiera retroilluminata, fotocamera FaceTime HD, sensore Touch ID, argento

Altre offerte

