AirPods ottiene ancora una volta uno “sconto” su Amazon

Gli AirPods sono forse il prodotto Apple più popolare. Tuttavia, non abbiamo trovato un display per AirPods con questo sconto Come quelli che Amazon ha oggi. Sconto oltre i 60 euro Nel modello base di AirPods, sono perfetti per sfruttare il ritorno a scuola.

Si tratta di AirPods con custodia di ricarica tradizionale, nel loro ultimo modello lanciato da Apple. Una delle opzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a questa display fino al prezzo minimo. Inoltre, questo modello di AirPods supporta alcune delle funzionalità più interessanti, come Suono Dolby Atmosche offre Apple Music.

Se hai un iPhone e ti abboni ad Apple Music, questi AirPod venduti sono la migliore dipendenza per la tua esperienza musicale e Grazie al prezzo che hanno oggi su AmazonÈ anche un’occasione molto interessante per rinnovare o fare un regalo, ad esempio.

Ricordati di approfittare di questa offerta e addebitare anche il giorno Devi essere un abbonato premium. Puoi trarne vantaggio e se non hai un abbonamento, registrati a periodo di prova, attraverso il quale puoi ottenere tutti i vantaggi di questa offerta, oltre a tutto ciò che Amazon ha da offrire.

Più vantaggi per gli abbonati Prime

Per poter accedere a questa esclusiva offerta Amazon è necessario essere un Prime Member. L’abbonamento include alcuni vantaggi associati agli acquisti su Amazon, nonché l’accesso al resto dei servizi dell’azienda. Potresti Iscriviti ad Amazon Prime completamente gratis (quindi 3,99 €/mese) e avrai:

Spedizione gratuita in un giorno In più di un milione di prodotti.

In più di un milione di prodotti. Spedizione espressa o spedizione standard gratuita su milioni di prodotti che non hanno un’opzione di spedizione in un giorno.

La consegna di oggi nella Comunità di Madrid a un prezzo ridotto.

Spedizione gratuita con consegna garantita in giornata di migliaia di prodotti in prevendita per film, serie TV, videogiochi e altro ancora.

Accesso prioritario alle offerte lampo di Amazon.com30 minuti prima dell’inizio.

Meglio di tutti, puoi Prova Amazon Prime completamente gratis per un mese. Ciò significa che sarai in grado di accedere ai vantaggi Prime sul mercato, oltre a goderti il ​​resto dei vantaggi come Prime Video, Prime Photo o Musica. Accesso prioritario a tutte le offerte Prime Day.