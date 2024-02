Aislinn Derbez si scaglia contro chi la critica perché suggerisce che le malattie si curano attraverso le emozioni

Immagine: Magia del Caos – screenshot.

Netizens accusati Aislinn Derbez Generare “disinformazione” attraverso il suggerimento di un medico Nirdosh KohraChe le malattie si curano con le emozioni. Dopo quanto accaduto, l'artista messicana è riapparsa sui social per rispondere alle accuse contro di lei e difendere i suoi contenuti. “Magia del caos”.

“Prendo molto sul serio il mio lavoro e scelgo con cura ogni persona che invito al mio podcast. Ogni ospite ha una ragione molto chiara per cui abbiamo deciso di invitarlo e il Dr. Nirdosh non ha fatto eccezione. Ha un diploma nelle “Cinque Leggi della Biologia” ' che spiega e affronta la salute da una visione olistica.” .

Il protagonista di film come “Mi stai facendo impazzire” e “Qual è il punto del karma?” Ha ammesso di aver studiato con Nirdosh per quasi un anno argomenti relativi all'origine delle condizioni che gli esseri umani incontrano e come rilevarle.

Aislinn e Nirdosh Kohra nel podcast Chaos Magic, dove parlano delle radici delle malattie. Credito: Aislinn Derbez, YouTube.

“Capisco che il fatto che abbia funzionato per me non necessariamente funzionerà per il mondo intero. Tuttavia, Chaos Magic è uno spazio in cui eccelliamo nello scoprire, ascoltare e mettere in discussione diverse prospettive su questioni che contano per tutti noi.”

Aislinn Derbez ha spiegato così di aver cercato di affrontare argomenti di interesse generale con uno specialista che potesse stimolare la discussione, che è uno degli obiettivi che cerca di raggiungere con il suo podcast. Per lei è importante mettere in discussione qualsiasi verità assoluta sulla base, e in questa occasione è stato il ruolo della medicina allopatica.

Tuttavia, ha spiegato che spetta sempre a ciascuno la decisione di ascoltare, accettare o discriminare qualunque cosa sia: “Creare un ponte tra la medicina allopatica e quella integrativa mi risuona molto, e penso che entrambe non siano all'altezza (da sole)”.

Medicina, sanità, studi medici, cure, medici, cure, cure, malattie dell'apparato digerente, malattie dei nervi, degli organi – (informazioni pittoriche)

Ha inoltre invitato coloro che hanno criticato la sua posizione ad ascoltare l'intero episodio in questione e ad aprirsi alla discussione su questa base. Molti netizen hanno attaccato l'attrice per una parte del suo podcast diventata virale sui social media e, secondo lei, non si sono presi il tempo di analizzare a fondo il contenuto.

La deputata Derbaz ha concluso il suo messaggio chiarendo che l'intento della sua conversazione con Nerdhouse è quello di far luce sull'importanza dell'aspetto emotivo nella salute umana, poiché ritiene che ognuno dovrebbe prendersi cura della propria sofferenza in modo globale, cioè guardando a tutti le sue aree.