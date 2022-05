Aitana è stufo delle notizie false e lancia un messaggio forte | un musicista

Etana È uno dei principali artisti della nostra scena musicaleMa è anche una delle celebrità più in voga nel mondo delle celebrità. Tutti i marchi vogliono collaborare con la cantante e tutti i giornalisti fanno del loro meglio per ottenere alcuni dati da lei non appena si calpesta una foto. Questa esposizione la fa occupare centinaia e centinaia di titoli nei media, anche se ciò che dice non è sempre vero.

Riviste e digital pubblicano ogni giorno notizie su Aitana. A volte parlano della loro carriera e altre volte della loro vita personale, del gossip di una vita. artista Formentera Di solito non presti molta attenzione ai titoli. Tuttavia, questo giovedì, 19 maggio, lo era Il giorno in cui hai scelto di guardare i tuoi social e denunciare le fake news Si tratta di lei.

“Che fantasia sono tutte le fake news. Quindi, in generale. Ridi ridi“, ha scritto Aitana sul suo account Twitter ufficiale. In poche ore anche il messaggio dell’attrice è diventato un trend, aggiungendo migliaia di “mi piace” e ricevendo tantissime risposte da altri utenti.

Non sappiamo perché Aitana ha pubblicato questo tweet. Ogni giorno vengono pubblicate tante notizie che si riferiscono alla cantante e lei non ha specificato quale sia sbagliata. Tuttavia, leggendo i commenti delle persone, siamo giunti alla conclusione che Può riferirsi sia a informazioni che confermano di aver costituito una società di sviluppo immobiliare, sia a chi parla di crisi con Michele Bernardo.

Aitana, attrice di moda

A parte le polemiche, Aitana continua a concentrarsi sulla sua carriera di attrice. Poche settimane fa, ha finito di registrare la prima stagione di l’ultimola serie Disney+ a cui partecipa con la sua compagnaE solo pochi giorni fa, ha iniziato le riprese di quello che sarà il suo primo film. intitolato dietro al muro Sarà presentato in anteprima su Netflix. Non vedo l’ora di vederla in azione!