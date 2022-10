Aitana parla della sua possibile collaborazione con Chanel: arriverà una grande canzone? | Musica

Essere in Spagna o in America Latina, Etana Continua a darci per parlare delle sue future uscite o di potenziali collaborazioni. In questo caso è stato su Radio Disney, dove ha presentato un file Un’intervista molto privata circondata dai suoi seguaci messicani Che non hanno taciuto su nessuna domanda e volevano sapere tutto sul loro nuovo album o sulle syndication che poteva portarci.

Una delle domande poste da un follower era ovvia: Ci sarà collaborazione con Chanel? La risposta è risuonata e tutti i social network hanno incoraggiato la famiglia del Barcellona a realizzare questo sogno, di cui fino ad ora non sapevano di aver bisogno, come hanno spiegato su Twitter.

Lo vogliamo tutti, ma quello che conta è quello che dicono i due artisti. di Aitana, Il cantante è chiaro: “Sento che ha così tanto talento, si merita tutto quello che passa. È una donna che sale sul palco e va fuori di testa, puoi dire che è nata per questo”Cominciò a spiegare.

“Inoltre, ha molte opere teatrali perché è anche un’attrice e, tramite un’amica comune, ho scoperto che si è esibita anche in musical. Tutto ciò a cui è arrivato è molto meritato, sento che avrà un ottimo carriera e farà bene”, E con questo, ci ha mostrato di essere una grande fan della musica del cantante SloMo, ma… La cooperazione è possibile?

“In termini di collaborazione, è qualcosa che non sai mai, sono sempre aperto a comporre e creare canzoni con chiunque, ma poi tutto deve uscire e fluire, non costringerti a fare nulla”. Barcellona Non chiudere nessuna portaInoltre, sono felice di poter lavorare con lei.

Aitana, all’Eurovision

Dopo aver ascoltato la cantante parlare di Chanel, molti di noi hanno la stessa foto: Aetana rappresenta il nostro Paese in Eurovision. Alcuni commenti la incoraggiano a intraprendere questa nuova avventura, ma non si vede in un posto del genere.

“Non mi vedo qualificato per presentarmi all’Eurovision, sono sicuro che un mio compagno di classe lo fa meglio”Ha spiegato durante l’intervista per non far venire in mente cose che alla fine non potevano succedere.

E cosa vorresti vedere di più all’Eurovision o in collaborazione con Chanel?