AJ Brown e Marquise Brown si scambiano durante il primo round del draft 2022

I Tennessee Titans scambiarono AJ Brown con i Philadelphia Eagles, mentre il Marquis Brown si trasferì dai Baltimore Ravens agli Arizona Cardinals.

ampio futuro AJ Brown Spostato durante il primo round di Bozza 2020 subordinare NFLa partire dal Titani del Tennessee per me Philadelphia Eagles.

per i servizi ai giocatori Ciotola Pro per l’anno 2020, Filadelfia inviare a titani Scelta del primo round, n. 18 in assoluto, e scelta del terzo turno, n. 101 in assoluto.

In tre stagioni da professionista, marrone Ebbe 185 ricezioni per 2.995 yard e 24 touchdown. Di recente, ha espresso pubblicamente la sua insoddisfazione per non aver ancora ricevuto una proroga del contratto Tennessee.

Quasi immediatamente è stata annunciata una proroga del contratto marrone con il le aquileCon Kimberly Martin ESPN Riportando un accordo quadriennale del valore di $ 100 milioni, con una garanzia di $ 57 milioni, citando fonti.

Prima di annunciare la mossa, le aquile In realtà hanno fatto un altro affare al primo round, quando hanno ottenuto la scelta del primo round Vichinghi del Minnesotanumero 12 in generale, per scegliere l’intervento difensivo Giordano Davis a partire dal Georgia.

marrone Non era l’unico ricevitore wide acceso bozza 2019 subordinare NFL Che è stato trasferito durante il primo turno di Progetto 2022.

AJ Brown è stato ceduto ai Philadelphia Eagles, mentre Marquis Brown giocherà ora per gli Arizona Cardinals. Getty Images

Il Corvi di Baltimora inviato a Marchese “Hollywood” marrone Con la selezione totale numero 100, a Cardinali dell’Arizona Round 23 del primo round.

marronedopo tre anni NFL, 195 ricezioni per 2.361 yard e 21 touchdown da professionista. a differenza di AJ Brownche è stato originariamente preso nel secondo round, Marchese Brown Era una preselezione per il primo round.

Prima di annunciare lo scambio per il primo turno si gira con basie inviato a marrone un ArizonaE Baltimora Turn ha scelto il n. 14 del primo round di Kyle Hamiltonsicurezza Notre Damegirare dopo le aquile ci vorrà Davis.

Qualche istante dopo, è apparso un file corvi Scendi di due gradini, vai dal n. 23 al n. 25 e ottieni una quarta scelta in uno scambio con banconote di bufalo.