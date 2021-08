Al creatore di Super Smash Bros. non piace. Kirby sarà il protagonista di un meme

un Masahiro Sakurai, un veterano sviluppatore e costruttore giapponese Super Smash Bros. NS Kirbye Non gli piace avere la sua faccia su un meme Da una frase che non pronunciò nemmeno lui stesso. Katsuhiro Karada, creatore Tekken, chiamato il fondatore di Sora Ltd. per me Bar di HaradaIl talk show in cui ha invitato i grandi nomi dell’industria dei videogiochi giapponese a chiacchierare e bere la birra di Harada di persona.

In questo contesto, un rapporto di KotakuHarada ha chiesto a Sakurai cosa ne pensasse del meme “Non chiedermi più niente“ (Non chiedermi mai più niente, in spagnolo), e ha anche una faccia da creatore Kid Icarus: Rivolta. I giapponesi hanno chiarito che non gli piaceva che i netizen usassero la sua faccia anche se era uno scherzo.

“Proprio come con i meme su Internet, la frase è di solito nelle tue foto”disse Harada, che in un’occasione indossava una maglietta dove si poteva leggere “Non chiedermi di merda” (Non chiedetemi delle stronzate, in spagnolo), che a loro volta hanno portato alla creazione del meme. Harada lo spiega Sakurai non ha mai usato la frase a lei attribuita Allo stesso modo ha perso il contesto con la maglia, facendo credere alla gente di aver detto quella frase.

“Voglio che smettano di usare la mia faccia o la mia icona per dire quello che vogliono dire; Anche se era uno scherzo. Non dovresti usare il potere degli altri per i tuoi principi.“, sostiene Sakurai. La creatività attribuisce parte dell’origine del meme a una frase tutta sua Biografia su Twitter Dice: “Tieni presente che non sarò in grado di rispondere a nessuna delle tue domande”.

Creatore Kirby Dice che se questa biografia suona maleducata, “può essere interpretata come tale”, riferendosi al meme. Harada è la differenza tra i due memeMentre spesso perpetuava le battute della comunità, Sakurai non faceva il suo gioco in questo senso.

Harada ha avviato un progetto Bar di Harada a marzo. In quel primo capitolo Chiamo Ken Kutaragi, fondatore di PlayStation. In questa atmosfera piacevole, il CEO ha fatto titoli come PlayStation “non considerava” Nintendo una competizione. In altri episodi, Harada ha parlato da solo di argomenti come il ritorno Combattente Virtua per motivarti a farlo un Tekken Meglio di quanto ipotizzato Virtua Fighter 6.