L’Al-Ittihad passa in testa alla Lega Saudita dopo aver sconfitto l’Al-Fateh con i gol di Romarinho e Kante. Gli uomini di Nuno Espirito Santos hanno iniziato la partita perdendo, ma sono riusciti a ribaltare il risultato grazie al gioco ispirato del centrocampista francese. In questo modo, hanno beneficiato del pareggio dell’Al Hilal con Neymar. Tutto questo con Benzema in tribuna.

Kante è stato il grande protagonista dell’incontro con il suo gol e l’assist in assenza di Benzema, che aveva già saltato la partita contro l’OKMK dell’Uzbekistan nella AFC Champions League. Il francese ha sparato un bel tiro dando vita ad una brillante prestazione individuale e poi ha passato la palla a Romarinho, che non ha commesso alcun errore davanti al portiere avversario. Prima che l’arbitro fischiasse per lo spogliatoio, il centrocampista ha lasciato il segno con un gol degno di concorrere per il Premio Puskas: ha rubato un Crockett al campo avversario per battere la difesa avversaria e un “colpo di cannone” per la squadra, per tenerlo lontano. Comprese le ragnatele.

L’Al-Ittihad non ha voluto soffrire nel secondo tempo e si è impegnato a fermare lo slancio dell’Al-Fateh, che ci ha provato ma non è riuscito. Quello Nuno Espirito Santo Hanno saputo dormire la partita con la palla grazie alla qualità del trio di centrocampo composto da Fabinho, Romarinho e Kante. Una vittoria silenziosa per l’unione che eleva la giustizia al primo posto