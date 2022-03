Al parlamento dell’Ecuador in anticipo il disegno di legge sugli investimenti

La proposta, analizzata dalla commissione parlamentare per lo sviluppo economico, la produttività e le piccole imprese, è stata approvata con una maggioranza di sei voti favorevoli e tre contrari.

Daniel Noboa, presidente del tavolo legislativo, ha ritenuto il regolamento appropriato per il paese e ha ringraziato i membri del team per la loro valutazione.

Il testo si compone di oltre 260 articoli e affronta punti che l’esecutivo ritiene necessari per attrarre investimenti nazionali e internazionali, come i partenariati pubblico-privato, il sistema delle zone franche, il rafforzamento del mercato azionario, la promozione della trasformazione digitale e le riforme per favorire lo sviluppo in generale. .

Tra coloro che non sono d’accordo c’è il legislatore Carlos Zambrano, del CPA della Confederazione Esperanza.

“Credo che nella relazione presentata ci siano ancora questioni molto delicate che non possono essere rettificate per la seconda discussione, quindi, a nome del Citizen Revolution Bloc, stiamo già indicando che non sosterremo questo conto di investimento”, ha affermato.

A suo avviso, il governo nazionale sta cercando di ingannare le persone con la scusa che la sua proposta mira a creare posti di lavoro, tuttavia, il suo lato nascosto sono i privilegi della banca.

Allo stesso modo, il membro dell’Assemblea Indipendente Jose Veneza ha apprezzato il fatto che la relazione sul progetto non sia stata analizzata in modo approfondito, che manca di confini e gradualità nella partecipazione delle aziende private alla sfera pubblica.

Le opinioni sia di esperti legislatori che di alcuni settori sociali che definiscono la regolamentazione come privatizzazione sono condivise.

Approvata la relazione preparata dalla Commissione Sviluppo, spetterà al Presidente dell’Assemblea Nazionale, Guadalupe Laurie, convocare il pubblico per una seconda discussione.

