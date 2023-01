Al-Qarji cresce del 23% nel 2022 formalizzando garanzie per 455 milioni | comp

Al Qarjila più grande associazione di mutua garanzia in Spagna, ufficialmente Riconoscimenti a 455 milioni L’anno scorso A.J 23% in più rispetto al 2021 e per coprire il finanziamento 3700 operazioni. Quasi un quarto di questa attività (100 milioni) è focalizzata su progetti di crescita per gruppi e medie imprese.

come Mio padre. Il produttore di carta da giornale, con un fatturato di 105 milioni, si è affidato ad Al-Qarji per affrontare la sua diversità. José Sanchezpresidente di Al-Qarji, ha evidenziato accordi di cooperazione con entità come Banca europea per gli investimenti (Banca europea per gli investimenti), ICO S Ritenere Per facilitare il credito aziendale. Il direttore generale dell’azienda con sede a San Sebastian, Xenon Vasquezha indicato che ca 53% Degli investimenti finanziati con garanzie del 2022, circa il 22% è stato destinato alla promozione Generalizzazione.

Al-Qarji continua ad espandere le sue attività sul campo lavoratore autonomo E uomini d’affari. L’anno scorso ha canalizzato sette milioni per coprire 50 operazioni di 40 imprese tecnologiche di nuova costituzione, con contributi per caso in media di circa 140.000 euro. Il supporto si estende al supporto nell’amministrazione e nella ricerca delle risorse. Al-Qarji è venuto a partecipare a round di finanziamento e ad un po’ di capitale avviareSecondo Zenon Vasquez.

Per i lavoratori autonomi, Elkargi ha un’offerta espressa che consente di accedere a crediti per 200.000 euro in 48 ore. L’Associazione di Mutua Garanzia partecipa anche al Programma di Sostegno all’Imprenditoria Industriale (Paei), legato ai fondi di nuova generazione, con il quale ha riattivato 80 milioni. In totale, nel 2022, Al-Qarji ha sostenuto cento progetti innovativi con 30 milioni.

A carico di Perte auto ha formalizzato garanzie per 45 operazioni relative ad auto elettriche e connesse, per un importo di circa 15 milioni. Ciò ha comportato il rinnovo dei prestiti Covid per 527 aziende. Questo bagaglio di crediti supera i 52 milioni. Gli investimenti di Al-Qarji alla fine dello scorso anno ammontavano a 1.700 milioni. La sua base associativa comprende 22.700 aziende.

Fallito

Sull’impatto dell’attuale incertezza economica sui progetti approvati da Elkargi, Zenón Vázquez ha rivelato che la sua quota attuale non raggiunge il 3%. Se le minacce di recessione in Europa saranno confermate, tale percentuale potrebbe raddoppiare, secondo i calcoli dell’amministratore delegato. A suo avviso, lo scenario peggiore porterebbe a una quota a due cifre.