Al suo quarto tentativo, Raducanu ha conquistato la sua prima vittoria sul circuito WTA

Emma Radukano Ha sollevato il peso. Nel primo turno della Transilvania ha sconfitto la slovena Polona Herkog (124esima dal mondo) 4-6, 7-5, 6-1 e ha segnato Primo successo negli eventi WTA Tour, essendo caduto nelle prime apparizioni a Nottingham, San Jose e Indian Wells.

Il nuovo servizio di trasmissione pubblica di intrattenimento e sport della Walt Disney Company è stato lanciato a un costo di abbonamento annuale preferenziale; Arriva anche Combo+, l’offerta commerciale competitiva perpetua che renderà disponibile l’abbonamento a Star+ e Disney+. Iscriviti ora.

Sbloccare il suo record di vittorie nel circuito maggiore femminile è stato l’obiettivo della campionessa degli US Open per il resto della stagione; E a Cluj-Napoca lo ha fatto e ha vinto di misura. In precedenza, questo è stato negato dalla britannica Harriet Dart (a Nottingham), dalla cinese Shuai Zhang (San Jose) e dalla bielorussa Alexandra Sasnovich (Indian Wells). Al contrario, tutte quelle cadute sono avvenute in due set. Sebbene ovviamente, Nel mezzo ha vinto né più né meno il titolo a Flushing Meadows.

Questa volta, nel duro campo interno della Transilvania, Raducanu ha scatenato una dura lotta contro Hercog dopo aver rinunciato al primo set ed è incappato in un altro destino. ridurre la quantità di errori di non impatto nel secondo e terzo gruppo e mostrare un ottimo livello in chiusura, Entrò agli ottavi di finale. Il prossimo ostacolo in Romania, paese d’origine del padre, sarà Anna Bogdan (106° posto).