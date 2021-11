Al via il bando con 10.000 posti di lavoro a fine anno

Archivia l’immagine. EFE / EPA / SASCHA STEINBACH



Le offerte di lavoro a fine anno continuano a crescere in diversi settori dell’economia. In questa occasione Teleperformance, multinazionale francese leader nella gestione delle interazioni con i brand più famosi del mondo, Questa settimana ha aperto una grande chiamata di lavoro con 10.000 posti di lavoro in tutta la Colombia.

Le offerte sono per i call center e vanno dal lavoro a casa alle opzioni faccia a faccia negli uffici di Bogotà, Barranquilla e Medellin.

Coloro che desiderano lavorare nella fine della stagione di quest’anno potranno accedere alla pagina TPjobscolombia.com a partire dall’8 novembre. La cosa più interessante è che i lavori non richiedono esperienza lavorativa o essere un professionista per presentarsi.

L’unico requisito è che tu abbia più di 18 anni e un livello di inglese dimostrato di almeno l’80%. I posti vacanti sono rivolti anche a giovani studenti universitari che vogliono lavorare durante le festività natalizie.

Teleperformance afferma che la maggior parte dei lavori riguarda il servizio clienti, le vendite, l’interpretazione, la moderazione dei contenuti, il supporto tecnico o il supporto tecnico.

L’azienda ha promesso stipendi a partire da 2 milioni di dollari, con orari variabili, contratti a tempo indeterminato, un collegamento diretto con l’azienda e nessun outsourcing.

Se selezionati, i collaboratori riceveranno un computer con il quale potranno lavorare da casa senza utilizzare i propri oggetti personali. Inoltre, i lavoratori riceveranno un sussidio per il pagamento del servizio Internet, tra gli altri vantaggi.

Dall’ottenere un lavoro faccia a faccia, la persona avrà il trasporto porta a porta e persino un piano sanitario supplementare, in alcune delle offerte annunciate dall’azienda.

I candidati saranno in grado di lavorare con i marchi più riconosciuti nel mondo della tecnologia, dei social network, del consumo di massa, dell’e-commerce, delle compagnie aeree e altro ancora.

“L’impegno per il rilancio dell’economia del Paese e delle scommesse TP continua nel mercato colombiano con l’apertura del più grande bando di reclutamento del Paese rivolto a persone bilingue, che potranno lavorare da casa o direttamente nei nostri uffici. Stiamo cercando diversi profili e competenze in base al marchio con cui i collaboratori lavorano durante la fine della stagione dell’annoJuan Carlos Gaitán, vicepresidente delle risorse umane di Teleperformance Colombia, ha commentato, inoltre, che i candidati saranno in grado di lavorare con i marchi più riconosciuti al mondo su temi di tecnologia, social networking, consumo di massa, e-commerce e compagnie aeree.

Falabella ha una vasta gamma di posizioni per la fine della stagione, che vanno dal cassiere ai consulenti a due piani.

La società ha annunciato un totale di 1.700 offerte di lavoro disponibili in diverse parti del paese. Secondo Rodrigo Fajardo, presidente di Falabella, l’azienda crede nel talento colombiano, motivo per cui ha aperto questa grande opportunità per chiudere alla grande l’anno e migliorare il numero di posti di lavoro in Colombia.

“Con questa offerta di lavoro, vogliamo non solo rispondere alla domanda dei colombiani durante la fine della stagione commerciale, ma anche contribuire al rilancio economico e alla creazione di posti di lavoro”.

Per partecipare ai bandi è sufficiente scrivere il proprio CV e inviarlo a [email protected]

Continuare a leggere: