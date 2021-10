Al via il Festival Internazionale Cervantino con Cuba in Messico (+ video) – Prensa Latina

Il concerto è iniziato alle 20:00 ora locale e a mezzanotte centinaia di persone hanno mosso i piedi e la vita al ritmo della musica cubana rappresentata dalla Van Van Orchestra e da altri interpreti dell’isola caraibica, insieme a gruppi locali e altri. Paesi.

Alla cerimonia ufficiale nella leggendaria Casa del Artesano, il Sottosegretario del Ministero della Cultura del Governo del Messico, Marina Núñez Pispalova, ha riconosciuto l’importanza di questa attività e ospiti provenienti da diversi paesi.

“Questo è un programma speziato come un buon vino a Coahuila o un buon rum a Cuba, lo abbiamo conservato e ha acquisito consistenza, aroma e sapore, in modo che abbiano un programma di cui non si pentiranno. L’inizio è storico “, ha detto Nunez Bispalova.

Il governatore di Guanajuato, Diego Sinho Rodriguez, ha notato che questo festival ha un sapore speciale, è una riunione e un ritorno e, soprattutto, una riaffermazione dell’impegno di Cuba e Coahuila per sostenerli durante questa pandemia.

Da parte sua, il ministro della Cultura cubano, Albedio Alonso Grau, ha ringraziato gli sponsor per l’opportunità di condividere con i messicani un campione della ricchezza culturale del loro paese.

Abbiamo portato un campione, espressione della migliore creatività artistica della nostra gente, è qui e condividerà con voi le diverse tappe, ha detto ai presenti alla cerimonia di apertura.

Ha anche ringraziato il sostegno del governo messicano per l’isola. Il Messico oggi è molto vicino al cuore dei cubani, per quanto merita, al culmine delle tradizioni storiche e culturali della creazione dei nostri due popoli.

Alonso Grau ha detto: Vogliamo incoraggiare l’amicizia tra Cuba e il Messico, vogliamo incoraggiare lo spirito Cervantino che vive qui nelle strade, nelle piazze, gioendo nel regno delle fiabe della fantasia, e viva il Festival Internazionale Cervantino.

Per 19 giorni, lo stato di Guanajuato ospiterà spettacoli da Germania, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Cuba, Spagna, USA, Francia, Georgia, Grecia, India, Israele, Italia, Giappone, Messico, Perù, Regno Unito , così come la regione del Quebec.

Alla cerimonia di apertura, gli organizzatori hanno annunciato che dei quasi cento spettacoli in programma, la stragrande maggioranza, 71 in totale, sarà trasmessa in diretta con il pubblico e 27 in forma virtuale, il che non significa che chi non sarà a Guanajuato potrà non godetevelo perché trasmette su più canali.

