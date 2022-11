Al via la decima edizione di INCmty Festival: uno spazio per la comunità imprenditoriale

Fervono i preparativi per l’inizio della decima edizione di incmty festival Dal 15 al 17 novembre. Il festival da lui promosso Tecnologico di Monterrey, è diventato l’incontro più importante per l’imprenditoria in Messico e in America Latina. Tra le sue virtù, spicca la connessione che promuove tra organizzazioni, istituzioni, ONG e personalità dirompenti.

Le attività da realizzare sono pensate per lanciare investimenti ad alto impatto, all’interno di un framework Summit dei fondatori e degli investitori. avrà Partecipazione di fondi nazionali e internazionalida capitale di rischio, società, family office, angel investor e fondatori di startup in fase iniziale.

Allo stesso modo, ci saranno conferenze, workshop, tavole rotonde e molte altre attività, in cui si discuterà delle tendenze di finanziamento, oltre a promuovere la mobilitazione degli investimenti attraverso Crescita sostenibile e impatto della ricerca e dell’inclusione Problemi finanziari.

INCmty: Comunicazione e Investimenti

All’interno di INCmty ci sarà un evento speciale incentrato sul rafforzamento del rapporto tra Fondatoree investitori e aziende con l’obiettivo di generare valore economico nella società. avràgruppo di personaggi famosiche sarà presieduto da Fondatori Da Startup nazionali e internazionalinonché fattori economici ad alto impatto.

Allo stesso modo, ci sarà Attività di rete In modo che gli imprenditori siano connessi e si formino reti. Ci saranno anche rilasci di cinture in modo che possano farsi conoscere insieme ai loro annunci di finanziamento. Allo stesso modo, ci sarà un investimento per avviare le conversazioni e Pagamento della mobilizzazione del capitale.

alcuni compagnie elencate unicorni e aziende emergenti Con un grande potenziale che saranno presenti sono:

Orcata

Cali

Sparkcognition

Laboratorio automatico

newports

miglior volo

Allo stesso modo, l’evento avrà una catena di Altoparlanti di alto livello:

Giacomo Chiaro

Alessandro Brainfalk

Penny pazzo

Simon Mainwaring

