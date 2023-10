Alba Rocafort, la donna che ha permesso di disegnare e vendere la propria collezione di moda in un mese: “Voglio rivoluzionare il settore”

L’obiettivo desiderato è tessutola startup che ho co-fondato, mira a trasformare il mistero moda In un luogo accessibile a chiunque voglia creare il proprio brand. Con lui piattaforma È facile come farlo Clic. La rivoluzione da lui auspicata è arrivata.

Amici fin dall’infanzia, quando condividevano il banco di scuola, Alba Rocaforte E Hugo Cuesta Hanno sempre sognato di possedere una propria azienda. E non solo chiunque altro, un’industria moderna di cui erano appassionati. Ma per loro era impossibile, perché era complicato e incomprensibile. I loro percorsi di vita si sono separati: Hugo ha studiato amministrazione e gestione aziendale, per poi dedicarsi al marketing, dove ha lavorato in aziende come Vero Glovo-Alba, che ha studiato politica, filosofia ed economia, ha iniziato a sviluppare la sua carriera nel settore bancario investimento E consulenza strategica tra le fila Gruppo Santander E basato su Simon Kutcher & Co.

Percorso di carriera inarrestabile Per entrambi. Ma non abbastanza; Quando entrambi hanno compiuto 25 anni, in piena pandemia, hanno deciso di dare una svolta completa alla loro vita e scommetterci. sogno Sono stati privati. Hanno lasciato il lavoro e con i loro risparmi di 3.000 euro ciascuno si sono imbarcati nell’avventura della loro vita: tessuto.

Tre anni dopo, i numeri supportano fortemente questa decisione rischiosa: hanno chiuso l’anno con un record Fatture Ha un valore di 70mila euro e si prevede di arrivare a 500mila entro la fine di quest’anno. aggiuntivo Preparazione? Nel luglio 2022 si sono aggiudicati il ​​primo turno di Finanza400.000 euro; Stanno preparando il secondo, che supererà il milione e mezzo. Hanno una squadra di otto persone e sono stati nominati “30 Under 30 Spagna 2023” dalla rivista Forbes.

“Lasciando tutto quello che aveva difficileE anche gli inizi furono difficili. La moda è sempre stata nei nostri pensieri, ma lo era industria Cosa c’è di nuovo che non sapevamo. Abbiamo fatto un Perfetti Per scoprire tutto abbiamo parlato con produttori, fornitori, designer… È stato complicato, ma ora siamo molto contenti Investitori Ci supportano e noi vediamo semplicemente le cose positivo“Dice Alba Rocafort. Avresti mai pensato che un sogno potesse arrivare fino a questo punto? Le chiedo. “No, non lo avremmo mai immaginato. Anche se ora, ripensandoci, non mi sorprende, perché siamo entrambi così gentili perseveranza“Lo ammette.

Dovrebbe essere. Durante il primo anno erano soli a gestire tutto; Ora ce ne sono otto la gente Coloro che implementano un’azienda. Alba aggiunge: “Trovare una squadra è complicato, anche se la cosa più difficile è sempre quella che genera più tensione, aprire un girone di campionato. investimento. Fortunatamente abbiamo superato bene quel momento e abbiamo imparato molto da tutte le esperienze, anche le peggiori. stradaAlba nota che si incontrava spesso interessante“Siamo stati molto fortunati, siamo stati molto onesti e abbiamo ricevuto la stessa cosa”.

Come sei entrato in un settore che consideravi inaccessibile? Siamo cresciuti con la moda in casa e ne siamo circondati. Il padre di Hugo era un riferimento, il designer catalano Jordi Cuesta, e mi è sempre piaciuto come utilizzatore, per questo lo seguivo da vicino. Inoltre, abbiamo conseguito un master per apprendere tutti i dettagli. L'inizio è stato duro, non ti mentirò, penso che sia come tutti gli altri. Come ti è venuta l'idea? Questo settore è molto opaco, avviare un marchio è un processo lungo, noioso e molto costoso che richiede molte persone: designer, modellista, qualcuno che controlla la qualità, la logistica…, così tante persone lo avviano, non è possibile. . Per questo abbiamo pensato di cambiarlo, rivoluzionarlo e renderlo trasparente e accessibile a tutti. Ci sei riuscito? Sì, Fabbric è una piattaforma all-in-one che ti consente di creare, gestire e vendere in un mese. Possedere un marchio significa in media centomila euro se si vuole ingaggiare una squadra. Utilizzando il nostro strumento, i costi sono notevolmente ridotti e tutti possono venire e sviluppare il proprio gruppo automaticamente. Tu entri e crei il tuo disegno 3D, lo mandi in produzione con un click e te ne dimentichi, lo gestiamo noi e non ti serve altro. Consolidiamo e semplifichiamo tutte le fasi di creazione e vendita di abbigliamento. Ciò non interferisce con la creatività? Non stiamo affatto cercando di eliminare la creatività dei designer, la stiamo solo facilitando fornendo strumenti. È molto difficile per chi non è una grande azienda creare una collezione, la produzione minima è molto alta e costringe ad avere un grande magazzino. Come risolvete questo ostacolo, la produzione? Lavoriamo con partner, motivo per cui possiamo fare piccoli tour. Cerchiamo di assicurarci che siano fornitori locali, ma ne abbiamo anche altri all'estero e anche in Asia, perché ci sono collezioni molto grandi che qui non si possono realizzare. Anche in questi casi controlliamo l'intero processo. Adesso hai 1.600 persone in lista d'attesa. Avresti mai immaginato questo successo? Mai. Abbiamo rischiato tutto, il lavoro, i risparmi… Poi ci è sembrato un sogno, abbiamo lasciato tutto per inseguirlo e siamo andati a vivere anche a Valencia per 4 mesi. Abbiamo lavorato duro. A chi si rivolge Fabric? A tutti coloro che vogliono sviluppare la propria collezione, non solo ai designer. Ora ci concentriamo su influencer e creatori di contenuti, sono i brand del futuro. Qual è il tuo obiettivo? Creare un cambiamento radicale nel settore e connettere il mondo fisico, ovvero quello dell'abbigliamento, con il mondo digitale, il mondo delle esperienze. Vogliamo andare oltre la progettazione e la produzione. E come lo fai? Compresi microchip negli indumenti che ci consentono di sapere dove sono stati realizzati, il processo e le condizioni. Funzionerà come un passaporto digitale: scansionandolo avrai accesso a sconti e gli abiti stessi serviranno come biglietto per il concerto dell'artista che li ha firmati, ad esempio. Dove vi vedete nel futuro? È diventato il back office della moda, il luogo dove chiunque gestisce il proprio brand dal proprio cellulare.

come dici Alba Rocafort, Gli influencer sono i nuovi brand di successo e coloro che in questo momento stanno ottenendo il massimo dalla propria idea di business. Il primo ad utilizzare Fabbric è stato Issa Hernaiz, “Un kimono, un vestito nero, due giacche e un paio di pantaloni di lino”, ricorda il fondatore del madrileno Madrilenials, che grazie a questa start-up ha creato una collezione di abiti di successo apparsa sulle principali riviste di moda. Alba. Da allora, la popolarità della sua azienda è salita alle stelle, ulteriormente rafforzata dalla capsule collection da lui introdotta Natalia Cipriano L’estate scorsa consisteva in un abito Saint Tropez, pantaloncini e una maglietta New York. insieme a loro, Oron Play, Wismichu, Aksozir E una lunga lista di trendsetter che continua a crescere e a oltrepassare i confini: è il caso del Portogallo La cura di Ennis Chi butta via con sé i suoi vestiti tessuto. La rivoluzione della moda è iniziata.