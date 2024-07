Alberto Torrel è ancora al nono posto: doppietta e titolo all’esordio in Costa Rica

Alberto Torrel Non avrebbe potuto iniziare meglio il suo viaggio nel calcio costaricano. Alla sua prima partita con il suo nuovo club. AlageliniL’attaccante delle Isole Baleari ha segnato una doppietta che gli ha permesso di rimontare contro il Saprissa, il principale rivale nazionale, e di vincere la Coppa delle Coppe, titolo che contrappone i campioni di campionato e di coppa. Questo è il miodesiderio. Ho lasciato la Spagna per raggiungere questo obiettivo e per vincere. “Abbiamo vinto il primo titolo e ora spero che ne arrivino altri”, ha detto Turel dopo la partita, che ha iniziato la partita in panchina ed è entrato in campo quando la sua squadra ha perso 0-1. Lo spagnolo ha segnato l’1-1 al 48′ e all’83’ ha confermato la vittoria dell’Alajuelense con il suo definitivo 3-1.

“Non ho obiettivi personali, il mio obiettivo è collettivo, spero che le cose vadano bene e che raggiungeremo ciò che desideriamo attraverso il lavoro”. Alberto Torrel, giocatore dell’Alajuelense

Notizie correlate

“Non ho obiettivi personali. Il mio obiettivo è collettivo. Spero che le cose vadano bene e che otteniamo ciò che vogliamo attraverso il lavoro”, ha aggiunto Alberto Torrel, che ha concluso la stagione 2023-24, affermandosi come il campione della promozione del Cordoba. In seconda divisione, lo spagnolo ha aggiunto: Ha segnato cinque gol nella stagione regolare, tre gol nelle due qualificazioni alla promozione contro l’Athletic Barcelona e, dopo aver lasciato l’Andalusia, ha attraversato l’oceano per vivere in Costa Rica, la sua seconda avventura all’estero. (aveva già giocato in Polonia con Piast Gliwice, avventura iniziata nel migliore dei modi). Modo possibile: Con Goals, titolo di recente creazione (la prima edizione è avvenuta nel 2023) Alajuelense non ha ancora nelle sue interfacce.

Nonostante sia arrivato dalla Spagna solo poche settimane fa e abbia dovuto giocare con il braccio ingessato, Alberto Torrel ha offerto una prestazione brillante nei suoi primi minuti da giocatore dell’Alajuelense, il che ha significato una grande vittoria per il suo direttore sportivo, anche lui spagnolo. Javier Santamaria. Il Santamaria è stato selezionato la scorsa stagione, quando l’Alajuelense è caduto contro il Saprissa nella finale della Conclusive League e non è riuscito a superare gli ottavi di finale della CONCACAF Champions League. Tuttavia, quest’estate si sono aggiunti Larry Angulo, Anderson Canhoto, Iago Valckeprotagonista anche della Coppa delle Coppe, o lo stesso Alberto Torrel, che ha impressionato i tifosi del “Manuda”.