Album leggendario, concerto e band: il ritorno degli ABBA dopo quasi 40 anni

La sorpresa è arrivata al ritorno. Dopo quasi quattro decenni, la band svedese, un tempo leggendaria, è tornata. Così, ABBA ha annunciato il suo ritorno sul palco, aggiungendo ancora più brillantezza alla notizia con un nuovo album e un concerto virtuale.

Novembre è il mese scelto per il lancio Apa Travel (oppa viaggio, in spagnolo). E lo farà prima di una serie di feste che chiamano “rivoluzionarie” perché non sono tornati nei loro corpi. Oppure sì, ma affidali ai loro avatar predefiniti, che ci regaleranno simpatici successi come Ciao mamma e Waterloo.

Dallo scioglimento della band pop svedese nel 1982, i suoi membri si sono a malapena riuniti per registrare alcune canzoni. Così hanno finito per partorire tavoletta dieci canzoni E organizzare il ritorno in scena desiderato.

Quello che è iniziato come due canzoni, ha detto ai giornalisti Benny Anderson giovedì, ha deciso di continuare come progetto. Ed è così che sono nato anch’io Il concerto virtuale che porta il nome dell’album, delizierà i suoi follower nel 2022 in un guardare Che lancerà anche il London Stadium costruito per l’occasione.

Progettato da Luce artificiale e magia, una società di effetti visivi fondata da George Lucas, creatore Guerre stellari, chiamateAbba Tars“Ci riportano a Abba “nel suo periodo miglioreUn progetto a cui ha partecipato il talento di 850 persone Utilizzo della tecnologia di motion capture per scansionare “tutti i gesti e i movimenti” dei musicisti.

“Agnetha, Frida, Benny e Bjorn sono saliti sul palco davanti a 160 telecamere e all’incirca lo stesso numero di geni degli effetti visivi.“Hanno suonato perfettamente ogni singola canzone di questo show per cinque settimane”, ha detto il produttore Ludwig Anderson. E ha ammesso: “Quindi quando vedi questo spettacolo, ci sono quattro persone che fingono di essere un padre, in realtà sono loro”.

(Con informazioni da BBC News)