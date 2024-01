Alcaraz-Gasquet al suo ritorno agli Australian Open

Carlos Alcaraz farà la sua terza partenza al Richard Gasquet Australian Open. Il 37enne veterano francese, al 76esimo posto nella classifica mondiale, sarà l'avversario che affronterà al primo turno, insieme al 20enne spagnolo, secondo in classifica, che potrà affrontare solo la testa di serie Novak Djokovic in un finale ipotetico. . Carlitos ha sovraperformato il francese quando si incontrarono tre stagioni fa a Umago sulla terra battuta (doppietta 6-2).

Alcaraz ha saltato l'edizione 2022 per infortunio, quindi affronta questa sfida con grande entusiasmo. Sulla sua strada, se si qualificherà, ci saranno, nell'ordine, il britannico Daniel Evans al secondo turno, il kazako Alexander Bublik al terzo turno, l'americano Tommy Paul al secondo turno, il tedesco Alexander Zverev ai quarti e il Russo. Daniil Medvedev in semifinale, prima del match per il titolo contro Djokovic. Da parte sua, il serbo inizierà il suo campionato affrontando un concorrente del turno precedente o del secondo. Poi lo aspettavano Alexei Popyrin, Tomas Martin Echeverri, Ben Shilton, Stefanos Tsitsipas e Jannik Sinner, in vista di quel potenziale scontro contro l'Alcaraz.

Murcian, che ha trascorso gran parte del pre-campionato alla Ferrero Tennis Academy di Villina, ha giocato un match di esibizione contro Djokovic ad Abu Dhabi e un altro contro Roberto Bautista a Murcia, entrambi terminati con la vittoria. Già a Melbourne ha perso un'altra partita mercoledì contro l'australiano Alex De Minaur e venerdì giocherà quest'ultima contro il norvegese Casper Ruud. Nella capitale, Victoria, è accompagnato come allenatore da Samuel Lopez, l'allenatore ancora infortunato di Pablo Carreno, mentre Juan Carlos Ferrero si riprende a casa dall'intervento al ginocchio.

Oltre ad alcuni giocatori entrati con la classifica protetta, ci sono duelli interessanti alla prima occasione, come quelli tra l'italiano Matteo Berrettini e il greco Tsitsipas, l'australiano Alex de Minaur e il canadese Milos Raonic e altri tennisti. Un giocatore di questo paese, Felix Auger-Aliassime, contro l'austriaco Dominic Thiem.

Il resto degli spagnoli

Per quanto riguarda gli altri tennisti dell'Armada, l'altro big, il numero 23 del ranking, Alejandro Davidovich, giocherà contro il francese Constant Listin, e Roberto Bautista giocherà contro l'americano Shelton, Roberto Karballes, contro il croato Borna Gogo. Bernabe Zapata contro il ceco Jiri Lehica, Jaume Munar affronterà il russo Alexander Shevchenko e Albert Ramos con Ruud.

