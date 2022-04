Alcaraz-Rod: palinsesto, tv e dove vedere in diretta online la finale del Miami Open di oggi

Carlos Alcaraz non è solo il futuro. È lì, e se ne va. Il 18enne di Murcia domenica entrerà nella finale dei Masters 1000 per la prima volta nella sua breve carriera. Per fare questo, Alcaraz ha battuto brillantemente Hurkacz in una semifinale difficile. Ora il tennista spagnolo aspira a sollevare il titolo più importante della sua carriera e per questo deve battere il norvegese Casper Ruud.

Orario: A che ora inizia Alcaraz – Rod?

La Grand Final sarà tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud Domenica pomeriggio, 3 aprile, a partire dalle 19:00 PT. Questa sarà la prima partita di domenica, in cui giocherà anche la finale di doppio femminile. Alcaraz e Rudd si sono affrontati solo una volta prima, con Murcian che ha vinto a Marbella.

TV: Come guardi Alcaraz-Rod?

Movistar+ sarà il canale responsabile della trasmissione della Finale 1000 del Miami Masters tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. L’incontro sarà trasmesso sul numero 53 di Movistar Deportes.

Segui Alcaraz – Ruud in diretta su AS.com

All’AS, puoi anche seguire un’ampia copertura del torneo, in diretta dalle partite chiave, come questa, tra Alcaraz e Ruud. Con noi avrai il meglio minuto per minuto, le foto delle partite più impressionanti e le dichiarazioni dei campioni, nonché i fatti una volta terminata la finale dal nostro specialista del tennis.