Alcaraz-Rublev: calendario, TV e come vedere le ATP Finals

Mercoledì, Carlos Alcaraz affronterà una delle partite più decisive della stagione 2023. Il tennista spagnolo affronterà il suo primo match alle Nitto ATP Finals di Torino dopo la sconfitta contro Alexander Zverev, dove dovette battere il russo Andrey Rublev. Se vuole mantenere le sue possibilità di conquistare una delle due posizioni che gli permetteranno di qualificarsi alle semifinali del torneo dell’ultima giornata contro Daniil Medvedev.

Programma: Quando si svolgeranno le ATP Finals Alcaraz – Rublev of Nitto?

La partita della fase a gironi delle Nitto ATP Finals tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev sarà la prima di due partite in singolare. In programma mercoledì 15 novembre al Pala AlpiTour di Torino.

in questo modo, Alcaraz-Rublev si giocherà dopo il primo doppio della giornata, ma non prima delle 14.30, ora spagnola e locale.

TV: Come guardare Alcaraz – Rublev delle Nitto ATP Finals?

La partita tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals può essere vista in TV tramite Movistar Plus+, La rete ha i diritti di trasmettere il torneo esclusivamente in Spagna, con la narrazione di José Antonio Milgo e il commento di Roberto Carretero.

Internet: Dove seguire Alcaraz – Rublev dalle Nitto ATP Finals?

Su AS avrai anche un’ampia copertura di tutto ciò che accade nella partita tra Carlos Alcaraz e Andrey Rublev nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals. Con noi otterrai la migliore narrazione live minuto per minuto e punto per punto della partita, Le foto e i video più incredibili con i momenti e i punti più emozionanti, nonché i fatti e le dichiarazioni dei campioni subito dopo la partita dalle mani del nostro specialista di tennis e inviato speciale a Torino Nacho Albarran.

