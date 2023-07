Alcazar: uno spazio senza fumo

Il tabacco uccide più di 50.000 persone ogni anno in Spagna, secondo i dati dell’Associazione spagnola per il controllo del cancro. Per questo motivo, gli spazi senza fumo stanno diventando sempre più popolari. Ora, grazie a un accordo di collaborazione tra la Società Spagnola di Cancro e il Consiglio di fondazione dell’Alcazar, quest’ultimo è entrato a far parte dello “Spazio senza fumo”.

Dopo la firma nella sala da ballo Conde Almodóvar nell’Alcázar de Segovia, sono stati installati diversi poster informativi nella Plaza de la Reina Victoria Eugenia.

“Vorremmo ringraziare il Consiglio di fondazione di Alcázar per il suo impegno nella lotta contro il cancro, poiché questa iniziativa lavora per proteggere la popolazione in generale e i minori in particolare. Continueremo a lavorare per liberare più spazi dal fumo di tabacco”. ha affermato Juan Vicente Cuesta, presidente dell’Associazione spagnola contro il fumo di tabacco, e in quasi il 100% di questi luoghi in cui sono presenti minori, ci sono tracce di fumo di tabacco. Cancro a Segovia.

D’altra parte, il colonnello Alcaide, Rafael de Felipe Barahona, ha espresso la sua soddisfazione per l’accordo e ha indicato che è compito di tutti collaborare per ridurre il numero di persone che soffrono di malattie legate al tabacco.

In questo modo, grazie all’accordo, circa 550.000 visitatori dell’Alcazar nel 2022 eviteranno l’esposizione al fumo di sigaretta, in una delle principali enclavi turistiche della Capitale. Un problema che colpisce soprattutto i bambini, in quanto quasi il 72% dei bambini sotto i 12 anni è esposto al fumo di tabacco, di cui il 43% nei luoghi pubblici.

A maggio, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, la Commissione sudamericana per il controllo del tabacco inizia a raccogliere firme affinché luoghi come la Plaza del Alcazar, il Retiro di Madrid, la Plaza Mayor di Salamanca o i Giardini Viveros di Valencia diventino luoghi senza tabacco . fumare.