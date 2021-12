Alcune delle sorprese di Spider-Man: No Way Home non sono state “legate” fino a metà delle riprese

ATTENZIONE: questo articolo include spoiler per Spider-Man: No Way Home. Gli autori del terzo film di Spider-Man nell’MCU hanno rivelato che alcuni membri del cast che sono tornati nel film non hanno firmato fino a metà delle riprese.

Spider-Man: Non c’è spazio per casa È diventato il film con il maggior incasso del 2021, un lungometraggio che merita più elogi se consideriamo la situazione globale con la pandemia e non è ancora uscito in alcuni paesi.

La nuova avventura del wall crawler Tom Holland in un Universo cinematografico Marvel Nato da eventi recenti Spider-Man: Lontano da casa.

Con la sua identità rivelata al mondo prima Mysterio e J. Jonah Jamesone Peter Parker Finirà per chiedere aiuto Dott. Gharib Fino a quando la tua vita e quella dei tuoi amici non torneranno alla normalità.

L’incantesimo di Stephen Strange verrà deviato e i cattivi di altre realtà combatteranno per vendicarlo uomo Ragno. Cattivi sconosciuti a Peter Parker di Tom Holland, ma non a noi.

parlando con Il giornalista di HollywoodIl libro di Spider-Man: No Way Home parlava della sfida di scrivere un film che si basava su molti fattori, in particolare sulle trattative con attori che dovevano tornare ai loro ruoli dopo anni.

Chris McKenna Eric Summers Particolarmente evidenziato il caso Tobey Maguire e Andrew Garfield, che è tornato come versioni di Spider-Man.

Nessuno dei due ha firmato fino a quando le riprese non erano circa a metà, ma gli sceneggiatori hanno sottolineato che dovevano scrivere la storia “supponendo che l’avrebbero capita”.

Fortunatamente, i Marvel Studios e la Sony Pictures hanno gestito bene le trattative e tutti abbiamo avuto modo di vedere il trio di Spider-Man sfidare i cattivi degni di nota come Diavolo verde, electro, sandman, lucertola.

Naturalmente, se alcune trattative non si sono avverate, gli sceneggiatori hanno dovuto rifare alcune sezioni del film per adattarle ad altri personaggi o attori.

Ovviamente, Spider-Man: No Way Home non sarebbe stato lo stesso se non fosse stato per le forti dosi di fan service che hanno entusiasmato il pubblico.