Alcuni nuovi AirPod da $ 99 sono solo la prima sorpresa per le voci. Anche alcuni nuovi AirPods Max e Mac Pro 2023

Durante la notte abbiamo visto una raffica di fughe di notizie e voci da varie fonti con alcuni dati sorprendenti. Piani di lancio per quest’anno e il prossimocompresi i prodotti che forse non ci saremmo aspettati: nuovi, nuovi AirPods AirPod Max Così come previsto Mac Pro 2023.

Ci sono molte voci di lunga data, ma le fonti accumulate sia da Ming-Chi Kuo che da Mark Gurman – ciascuno per conto suo e da fonti diverse – lo danno Sigilla la credibilità delle tue aspettative. Senza ulteriori indugi, parliamo di queste nuove uscite.

Tanti nuovi prodotti. Alcuni ce li aspettavamo, altri no.

Iniziamo con le voci di lancio Circa $ 99 AirPods. informazioni che Ming-Chi Kuo pubblica su Twitter E formano una strategia per competere meglio con le cuffie wireless di fascia media sul mercato. Attualmente, gli AirPod più convenienti sono la seconda generazione, che Apple continua a vendere a 129 dollari. Quindi gli AirPod di terza generazione sono arrivati ​​a $ 169 con il cavo di ricarica e $ 179 con la ricarica MagSafe.

Non è la prima volta che sentiamo voci di un tale calo dei prezzi, che è una strategia con cui Apple ha già perseguito HomePod mini E che potrebbe rendere gli AirPods più attraenti per alcuni mercati. E dagli AirPods più convenienti, passiamo al più premium: AirPods Max. Kuo non ha fornito dettagli sul nuovo prodotto, ma ci parla di una nuova versione il prossimo anno. Nell’aggiornamento abbiamo esaminato possibilità come: L’arrivo della porta USB-C, miglioramenti della cancellazione del rumore, più batteria e più colori E anche la compatibilità con il chip U1 per individuarli facilmente, tra le altre cose.

E dalle proiezioni tra un anno passiamo a quelle proiezioni tra un paio di mesi. In questo caso corrono di Mark Gormann E ci raccontano cosa Il nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra verrà lanciato questa primavera insieme a macOS 13.3. computer, che avrebbe presentato Stesso design della versione 2019si avvicinerà molto allo spettacolo Reality One e Realtà Pro. Qui possiamo proporre un evento specifico per Mac, una presentazione con comunicato stampa prima del grande evento di una realtà estesa o una presentazione aziendale.

L’aggiornamento primaverile, macOS 13.3, potrebbe essere l’aggiornamento che porta la compatibilità con il nuovo Mac Pro, quindi una versione subito dopo il suo arrivo ha perfettamente senso. Un PC con M2 Ultra, mentre quello che chiamiamo M2 Extreme è stato sviluppato. un computer vede Numeri di vendita di Mac per il trimestre più recenteDovrebbe attirare molta attenzione. Ci aspettano alcuni mesi intensi.

all’Applesphere | I MacBook del prossimo anno saranno più sottili e leggeri, secondo Kuo. E grazie alla tecnologia che aspettavamo da anni