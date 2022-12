Alcuni telefoni iPhone 14 Pro hanno delle linee orizzontali sullo schermo, perché? Alcuni telefoni iPhone 14 Pro hanno delle linee orizzontali sullo schermo, perché?

Se hai iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max E hai strane linee orizzontali lampeggianti che coprono l’intero schermo del telefono, stai tranquillo, non sei solo.

Più che altro perché Forum Reddit E Apple ha riempito i proprietari di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Plus con un problema comune: lC’è un problema con lo schermo del tuo telefono nuovo di zecca.

problema echeggiato Compagno di MacRumors E questo è molto fastidioso perché, al momento, non c’è soluzione. Fortunatamente appare Apple è già a conoscenza del problema e sta lavorando a una soluzione.

No, il tuo iPhone 14 Pro non è jailbroken, è iOS 16 questo è il motivo

Quindi, se lo schermo non è difettoso, cosa sta succedendo? Beh, sembra, L’origine del problema è in iOS 16. Come indicato dai colleghi di MacRumors, diversi utenti hanno contattato il servizio tecnico Apple per trovare una soluzione a questo problema sullo schermo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro è interessato /

Voci Mac



e il Il supporto Apple ti ha informato che il problema non è causato da un difetto hardware, ma piuttosto da un bug in iOS 16. La migliore notizia che possono offrire è che non dovranno pagare per la sostituzione dello schermo.

Da quanto abbiamo appreso, il La fonte esatta del problema è in iOS 16.2Sebbene alcuni utenti abbiano notato questo problema tecnico dello schermo sui loro telefoni con una versione precedente.

comunque, I possessori di iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max possono stare tranquilli, Da allora da Reddit, un ingegnere Apple ha riferito che la società sta già lavorando a una patch software per il problema, ma i dettagli esatti sono sconosciuti.

Ovviamente, se hai uno dei due telefoni interessati e non hai aggiornato il tuo iPhone 14 Pro o Pro Max a iOS 16.3, non farlo e attendi che correggano questo errore. Potrebbero essere necessari giorni o settimane, quindi sii paziente e attendi che Apple trovi la causa di quelle linee orizzontali sullo schermo per risolvere il problema.