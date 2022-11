Aldi si riferisce al design nordico con una panca con spazio di archiviazione molto economico

Un buon mobile multifunzionale è diventato uno di quei pezzi essenziali della casa moderna. Soprattutto quando appartamenti e piccoli spazi sono la norma soprattutto negli ambienti urbani. Questo ci spinge ad affinare il nostro ingegno quando si tratta di arredare e decorare la casa. Fortunatamente, anche le grandi catene di supermercati come Aldi ne sono consapevoli e, spesso, sono facili da trovare Opzioni versatili e multifunzionali Per rendere un po’ più facile il nostro lavoro.

Mentre siamo all’IKEA Portasciugamani con contenitoreE il Sgabello che si trasforma in letto anche Libreria con scrittoio integrato… Da Aldi ora troviamo una sedia multifunzionale ad un ottimo prezzo e basta Ti tirerà fuori dai guai in più di un’occasione.

Ovvero che oltre a sostenere i piedi, questo sgabello funziona anche posto super In caso di visite impreviste o di possedere una casa con una capienza maggiore del solito. Inoltre, presenta un affascinante design nordico, con sedile imbottito e gambe in massello di faggio.

È disponibile In due modelli (quadrato e tondo)E in diversi colori che vanno dal rosa al grigio. Il modello rotondo misura 45 x 36 cm, mentre il primo quadrato misura 36 x 36 x 45 cm. Naturalmente, entrambi i modelli supportano un peso massimo di 100 chilogrammi.

Anche se la cosa più sorprendente è che oltre ad essere utilizzato per sedersi o come poggiapiedi, è anche progettato per riporre una coperta, libri o riviste che si desidera buttare via in qualsiasi momento. e questo è Il sedile è una copertura che può essere rimossa per riporre le cose dentro.

Quando si tratta del suo prezzo, il costo della sedia Aldi Solo € 25,99.

foto di copertina | tendenze