Alejandra Guzman sorpresa apparendo completamente calva con un tatuaggio in testa | Paulina Rubio Messico MX Celebes RMMN | TVMAS

cantante messicano Alejandra Guzman Ha sorpreso ancora una volta i suoi fan introducendo un drastico cambiamento nell’aspetto durante il suo “Perrísimas Tour”, che si esibisce negli Stati Uniti con la sua connazionale Paulina Rubio.

La “Queen of Hearts” è apparsa sul palco con un outfit sbalorditivo, ma ciò che ha catturato di più l’attenzione del pubblico è stata che non aveva più i suoi soliti capelli in stile rockstar.

Il traduttore “Ti stavo aspettando” è stato mostrato come non mai: calvo e con disegni di tatuaggi sul cuoio capelluto.

La star messicana ha pubblicato le foto del suo look drastico sul suo account Instagram. Instagram Un’ondata di commenti è stata lanciata dagli utenti di Internet.

“Amo quando giochi con l’apparenza”; “Lo adoro, audace Alejandra”, “Ti sei rasato? È vero?” “Ha un tatuaggio in testa?” “Imprevedibile come tutti gli altri. Ti amiamo”, “Sono tatuaggi o adesivi?”Alcuni commenti erano sul suo profilo. Instagram.

Cosa c’è dietro la tua nuova foto?

Dopo ore passate a fare storie con il suo nuovo look, Alejandra Guzman Sono andato sul tuo account Instagram Per dimostrare che era solo una caratterizzazione. La cantante messicana ha condiviso con i suoi fan i dettagli dell’operazione che ha subito per sembrare calva prima del suo concerto a New York.

“Operazione… non tutto è come sembra.” #New York. Ti è piaciuto il look, ti ​​è piaciuto? Si legge nella didascalia del suo post.