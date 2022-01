Alejandro Fernandez spazza Instagram con i suoi ultimi 5 post sui social media

Aleksandr Fernandez (alexoficial) fatto sulle reti nelle ultime ore. Aggiunti 5 post di storie e foto da completare 772.907 interazioni tra i loro fan.

Alexandre Fernandez Abarca Nato a Guadalajara, Jalisco il 24 aprile 1971, è un cantante messicano di musica regionale messicana e pop latino, figlio del cantante ranchero Vicente Fernandez, morto il 12 dicembre 2021.

Inizialmente si è specializzato in forme tradizionali di musica messicana regionale come i mariachi. Successivamente è stato diversificato in Pop latino con tocchi urbani, bolero e canzoni. Anche il resto della sua famiglia si è avventurato nell’industria dell’intrattenimento.

Alejandro Fernandez è cresciuto in una famiglia tradizionalmente unita. Ha due fratelli maggiori, Vicente Junior e Gerardo, e una sorella, Alejandra. Inoltre Tendenza musicale per eredità e vocazioneFernandez sente anche la necessità di ampliare la sua formazione personale e, dopo gli studi primari e secondari, si iscrive all’Universidad del Valle de Atimajac per studiare architettura.

Ha una solida carriera discografica e Ha vinto due Latin Grammy Awards e sei Billboard Awards. Riuscì a vendere quasi 15 milioni di album in tutto il mondo.

È noto al pubblico e alla stampa come pony, soprannome che gli viene in mente per via del nome della fattoria del padre I tre puledri In onore dei suoi tre figli, come uomo d’affari Fernandez È accreditato della proprietà dell’Unicenter a Guadalajara, dove esistono diversi tipi di imprese che offrono opportunità di lavoro a più di 170 persone.

molto Insieme alla sua famiglia, ha partecipato alla costruzione del “Don Vicente Fernández Gómez Charro Canvas and Show Center”, conosciuta come VFG Arena, è l’arena più grande di tutta l’America con una capacità di 11.000 persone. Fondamentalmente, è dedicato ai mega spettacoli e alle gare di Charrería alla fine.

Aleksandr Fernandez Ha iniziato la sua carriera artistica in tenera età. All’età di cinque anni, suo padre lo presentò al pubblico Ha cantato il tema di Alejandra davanti a più di 10mila persone. All’età di sei anni, è stato anche visto nel film Piccardia messicana. La sua carriera è continuata tra la collaborazione con suo padre fino a quando non ha girato il film con lui. mio caro uomo.

Nel 1992, all’età di 21 anni, pony Ha pubblicato il suo primo album, Aleksandr FernandezIl che lo ha portato a un tour di successo in tutto il paese. Da lì, sono seguiti altri album in studio, come pelle di ragazza (1993); Le canzoni più potenti (1994), in cui si è esibito in molti grandi compositori come Armando Manzanero; Possa tu essere molto felice (1995), nel profondo del mio cuore (1995), tra gli altri.

2001 con il suo album originie Il cantante ha iniziato a raggiungere il successo internazionale, certificato due volte platino negli Stati Uniti, platino in Messico e oro in America Centrale, Ecuador e Venezuela.

Questi articoli sono seguiti Messico – Madrid, live e non stop (2005), il vento a favore di (2007), 15 anni di successi (2007); I classici della tarda notte a modo mio (2008); due mondi (2008). Era il suo ultimo album con l’etichetta Sony Nozioni di base di Alejandro Fernandez (2011) e successivamente ha firmato con la Universal Music.

Tra alcune delle collaborazioni che ha avuto, oltre al padre, c’era il singolo “Today I want you” con il cantante. Christina Aguilera; Si deve con “Lo so che fa male”; tigri del nord Con “tirarti fuori dalla mia vita” o “sempre con te” con Sebastian Yatra.

Il 16 gennaio 2020, il cantante ha pubblicato “Te Olvide”, la seconda protagonista del suo tanto atteso album Made in Mexico, che è stato rilasciato un mese dopo. Il 19 giugno 2020 festeggia la festa del papà con Ha collaborato con Vicente Fernández al video musicale di “Mentí”.

Nel 2021 la sua voce si è unita alla voce Cristiano Nodale per la canzone “Duele” e ha pubblicato il suo ultimo materiale “Made in Mexico” (edizione speciale). di conseguenza, Il 12 dicembre 2021 il cantante e la famiglia Fernandez hanno subito la perdita di “Don Chianti”Dopo alcuni mesi, la sua salute è peggiorata.