Alejandro Tabelo accende i motori al Miami Open

Giovedì a Aperto di Miami Sarà pieno di tennisti latinoamericani. Uno di quelli che scenderà in campo sarà il cileno Alejandro Tabello (44esimo nel ranking mondiale), Chi sfiderà gli americani? Brandon Nakashima (92)Giocatore della fase di qualificazione.

Tabelo ha fatto il suo debutto al Miami Masters 1000. Evie

Apparirà una persona nata a Toronto, in Canada Per la seconda volta nel tabellone principale del Florida Masters 1000, Dopo la sua partecipazione nel 2021, quando inizialmente toccò allo svedese Mikael Emer, tennista in pensione, segnando la sua prima apparizione in assoluto in tornei di questo tipo.

Poi, due anni dopo, il 26enne ha sferrato un rovescio sinistro a due mani Rimase sulla porta Disegno di base Nel 2023Perché il suo connazionale Christian Garin gli ha impedito di arrivare. Con queste premesse, Alejandro Tabelo accenderà i motori con l'obiettivo di continuare ad aggiungere vittorie e unità alla classifica ATP.

Il suo rivale per il servizio sarebbe stato Nakashima, che era uno dei Ha fatto grandi promesse al suo Paese, ma è entrato in una fase di stagnazione del tennis dalla quale sta cercando di riprendersi. Il nativo di San Diego, nato 22 anni fa, si è guadagnato il posto nel campionato della Florida grazie alle vittorie nel Qualità Contro il connazionale Michael Camuffare E il francese Terence Atmani.

Va ricordato che il film è stato diretto da Guillermo Gomez ed è professionista dal 2015 Ha vinto il suo primo titolo ATP in questa stagione, Nei 250 ad Auckland, in Nuova Zelanda, ha giocato sul cemento, per acquisire fiducia e raggiungere il suo obiettivo Miglior classifica storica.

Secondo il programma ufficiale, La partita si svolgerà nel secondo periodo sul Campo 1, entro e non oltre le ore 13:20 (Argentina/Cile), ore 11:20. (Colombia/Perù) e 09:20. (Messico), Storia iniziale tra i due.

Giocheranno anche l'argentino Diego Schwartzman (122), qualificato, e Facundo Diaz Acosta (55), ultimo campione di Buenos Aires, nonché colombiano. Daniele Galan (84 gradi).

Puoi seguire tutta l'azione del Miami Open esclusivamente su ESPN e STAR+.