Alessandri consiglierà Penguin Random House su IP

Casa casuale dei pinguiniil più grande gruppo editoriale di libri al mondo, e Alessandri Abugados hanno firmato un contratto di consulenza in materia di proprietà intellettuale e diritto societario.

Santiago, 10 aprile 2023.

Alessandri fornirà supporto all’editore in materia di proprietà intellettuale, tutela del diritto d’autore, diritto societario e diritto del lavoro, tra le altre questioni. Questa alleanza evidenzia l’impegno dell’azienda a sostenere le industrie creative, in particolare l’industria del libro, il cui mese si celebra ogni anno ad aprile.

L’accordo è stato firmato dall’amministratore delegato della società Casa casuale dei pinguinie Sebastián Rodríguez-Peña e socio Rodrigo Velasco Alessandri; Avrà il supporto dell’avvocato associato Hernán Torres, recentemente integrato nella società e che è stato il procuratore generale della casa editrice per più di sei anni.

Penguin Random House Grupo Editorial è la divisione in lingua spagnola della casa editrice internazionale Penguin Random House. Pubblica libri per lettori di tutte le età e in vari formati – cartacei, digitali o audio – in Spagna, Portogallo, Argentina, Cile, Uruguay, Perù, Colombia, Messico e Stati Uniti. Ha 48 case editrici, 39 premi Nobel e più di 10.000 titoli in catalogo.