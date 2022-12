Alessia Rovegno ha cambiato look per Natale: non era più bionda e i suoi fan hanno protestato

Alicia Ruvigno ora è una bella rossa. instagram

Alicia Ruvigno Ha usato il suo account Instagram per salutare i suoi fan compleanno. Lo ha fatto però non solo con un messaggio, ma anche con un’immagine che ha sorpreso molti. La modella ha pubblicato una foto in cui è apparsa con un vestito rosso sexy e capelli dello stesso colore.

“#ChristmasMove. Una giornata di riflessione e gratitudine.” Alicia Ruvigno. Inoltre, è visto con una palla di Natale. Sebbene abbia ricevuto elogi dai suoi fan, le hanno anche chiesto di non cambiare il colore dei capelli. Hanno anche indicato che sperano che quello che ha usato nella foto fosse una parrucca.

Come è noto, la modella è diventata famosa per i suoi bei capelli biondi, quindi il cambio di aspetto ha scioccato i suoi follower.

“Linda Alley, ma per favore, non pensare nemmeno a cambiare colore di capelli, il biondo fa per te”, “Bellissimo! Ma il biondo fa per te”, “Certo biondo”, “Per favore, fagli solo una parrucca… Capelli “Il biondo naturale ti sta molto bene”, sono alcuni dei commenti che si leggono sul social di Alessia.

Tuttavia, questa non è l’unica foto che ha pubblicato, la coppia può essere vista anche sulla sua storia di Instagram. Finora il modello non ha ancora confermato se si tratti di un cambiamento permanente o se fosse solo per generare previsioni.

Ha augurato ad Alicia Ruvigno un felice compleanno con un restyling. Instagram.

Alicia Ruvigno ha cambiato colore di capelli. Instagram.

Alicia Ruvigno è rimasta sorpresa dal suo cambio di aspetto. Instagram.

Poche settimane dopo il numero 71 di Miss UniversoLa stampa estera ne mette in risalto il talento, la bellezza e l’impegno Alicia Ruvigno, uno dei pochi candidati latini con migliaia di follower sui social media. Telemundo non ha esitato a dedicargli una nota in mezzo a lui.

“Rovigno Ha 552.000 follower sul suo account Instagram personale e proviene da una famiglia di noti attori peruviani. Sua cugina, Stephanie Cayo, è un’attrice famosa nel paese. Il giovane contendente alla corona è molto più di un bel faccino. A soli 18 anni ha raggiunto la dipendenza economica dai suoi genitori ed è entrato a far parte di diverse organizzazioni senza scopo di lucro”, si legge nella descrizione del suddetto mezzo.

“Ruffigno è un’orgogliosa donna d’affari e proprietaria della panetteria di famiglia. Ha anche perseguito la sua passione per la musica fondando un duo musicale con sua sorella ed esibendosi in tutto il Perù”.

Come è noto, sin dall’inserimento del form per partecipare Signorina Perùla sua popolarità è salita alle stelle, soprattutto dopo essersi accoppiata con lei Ugo Garciauno dei partecipanti più popolari a “Esto es Guerra”, un reality show in competizione trasmesso da América Televisión.

Alicia Ruvigno rappresenterà il Perù al concorso di Miss Universo. (instagram)

