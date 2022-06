Alex Rose ha pubblicato il suo album di debutto, “ENR”, la sua versione musicale “completa”.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 giugno 2022 – 12:26

San Juan, 10 giugno (EFE). Il portoricano Alex Rose, uno dei maggiori esponenti urbani della generazione LatinX e GenZ, ha pubblicato il suo album di debutto, “ENR”, che ha definito un’uscita musicale “completa”.

“Molti vorrebbero vedere Alex Rose prima, ma in ‘ENR’ arriva una versione più solida, intima e musicalmente completa di me”, ha detto Rose in un comunicato stampa rilasciato venerdì dai suoi rappresentanti.

“ENR” è l’acronimo di “The New Rockstar”, come i suoi fan lo conoscono per la sua voce in continua evoluzione.

“È un soprannome che i fan mi hanno dato attraverso il mio sviluppo artistico”, ha detto Rose. “Sono una nuova voce, nuovi contenuti e mi sono definita”.

La compilation offre un buon equilibrio musicale di temi reggaeton combinati con R&B e temi sporchi, poiché Rose crea uno spazio per mostrare la sua diversità, sottolinea la dichiarazione.

L’album contiene 20 brani in totale, di cui 13 inediti, oltre a brani già pubblicati come “Toda Remix”, “Me Fijé” e “Sentido”, tutti certificati dalla Recording Industry Association del paese ( RIA).

Altri artisti ospiti dell’album includono Rao Alejandro, Archangel, Daryl, Mickey Woods, CNCO, Carly, tra gli altri. EFE

