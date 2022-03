Alexei Bagitinov, creatore del gioco Tetris, condanna l’invasione russa dell’Ucraina

industria dei videogiochi ribaltato Per aiutare l’Ucraina dopo l’invasione, che aveva colpo diretto nella vita della popolazione e negli studi del paese; L’ultima mossa di GSC Game World è Trasferimento a Praga per sviluppare ulteriormente stalker 2. Finora l’opposizione a Vladimir Putin in Russia è timida – o solidale, come con alcuni atleti russi – ma Alexei Bagitinov ha mostrato il suo rifiuto di questa guerra. Il suo nome è noto: Egli è il creatore Tetris.

Bagitnov è lo sviluppatore russo più famoso – anche se attualmente vive negli Stati Uniti – nel settore dei videogiochi. Nel 1984 ha lanciato TetrisGiocattolo enigmi che ha gettato le basi per molti imitatori e venditori – oltre 170 milioni -, con ristampe e nuove uscite –Effetto Tetris: in lineaE il Puyo Puyo Tetris 2E il Tetri 99– Da questo indomito successo. nei dati per i giochi Si è schierato contro l’invasione in una dichiarazione in cui ha parlato di una “guerra sporca e sanguinosa dalla quale nessuno può stare lontano”. Il dittatore pazzo e spietato che ha dato inizio a questo male è un criminale di guerra che deve essere fermato e condannato.“.

“È molto triste e vergognoso che la maggior parte delle persone in Russia ancora non se ne renda conto. Sono sicuro che lo siano Putin e il regime dell’odio cadranno E la vita normale pacifica sarà ripristinata in Ucraina, speriamo in Russia”.

Tetris Si sposa bene con la Russia perché è stato un gioco con tanti cenni al Paese, dall’immagine del Cremlino alla musica o una delle frasi promozionali del titolo: “Dalla Russia, con piacere” – dalla Russia con piacere -.

Casey Bilkey, vicepresidente di Tetris Company, ha anche espresso la sua disapprovazione per l’invasione della scorsa settimana in vita nintendo: “Inutile dire che Bagitnov e il resto della nostra famiglia al Tetris Abbiamo rotto Siamo con l’Ucraina e siamo rattristati dal corso della crisi che continua a minacciare la sicurezza e il benessere dei suoi abitanti.