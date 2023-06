Alexia Rivas e Ana Maria Aldon arrivano ai sopravvissuti come fantasmi del passato

Anna Maria Aldone e Alexia Rivas sono già in Honduras. I due ex concorrenti sono ormai fantasmi del passato sopravvissuti E hanno già raggiunto la competizione. La prima cosa che fecero fu mettere piede sulla spiaggia di Cayo Paloma, Tutti i concorrenti di questa edizione sono passati a un’ultima tappa poche settimane dopo la finale.

Una volta arrivato, Aldon l’ha fatto Dichiarazione di intenti: “Illumina un corpo così noioso” Che ha dimostrato di aver preso la sua canna da pesca che ha usato nella sua competizione da quando ha annunciato che il suo obiettivo doveva essere un altro. Stanno per completare 100 giorni di convivenza e isolamento sulle spiagge dell’Honduras. Da parte sua, Rivas non poteva fare a meno di essere entusiasta di poter sopravvivere a terra dopo aver trascorso 40 giorni su una nave bloccata nella sua copia.

Successivamente, i due hanno ricordato il loro tempo su Survivors, eccitati, Alexia ha ricordato i suoi gravi problemi di salute non mangiando e Ana María ha ricordato le sue canzoni divertenti. “Mi è piaciuta l’esperienza al massimo e non ho mai voluto arrendermi. Era un dato di fatto tagliarmi i capelli prima e dopo. Dicono che quando una donna si taglia i capelli sta per cambiare vita e nel mio caso è stato così. La vita mi ha cambiato in meglio, sono felice, soddisfatto e calmo. Sono felice”, ha spiegato l’ex José Ortega Cano.