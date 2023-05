Alexis Vega festeggia la vittoria sul ring di Canelo Álvarez

Diego IveLettura: due minuti.

Un giocatore del Chivas e della nazionale messicana era vicino alle cinture, che il pugile di Guadalajara ha difeso con successo contro John Ryder

Guadalajara – Alessio VegaCalciatore Chivasvissuto con Saulo Alvarez In pista pochi istanti dopo ‘cannella’ Sconfitto per decisione unanime Giovanni Ryder dentro Stadio AkronCome pugile, ha festeggiato il suo ritorno in Messico.

“Canelo” Alvarez Ha sconfitto John Ryder con un punteggio di decisione unanime di 120-107, 118-109, 118-109. Il pugile messicano ha sfoggiato le cinture sul ring Stadio Akron E ha festeggiato con la sua squadra di lavoro, oltre che con alcune personalità accorse nel luogo di residenza per assistere alla lite.

Uno dei personaggi che sono saliti sul ring era Alessio Vegagiocatore ChivasHa anche posato con lui alcune foto, in cui “Canelo” Alvarez E il giocatore di football ha mostrato tutte le cinture che ha il pugile messicano

Alexis Vega posa con Canelo Alvarez ad Akron. ESPN

Alessio Vega Approfittane Chivas Mi sono preso una pausa questo fine settimana Campionato MX andare in combattimento “Canelo” Alvarez. Durante il sabato e la domenica, i tasti di ripristino sono programmati, mentre sono impostati Guadalajara Entrerà in vigore fino ai quarti di finale.

I quarti di finale si giocheranno tra mercoledì e giovedì, all’andata, mentre le gare di ritorno si disputeranno sabato e domenica successivi, quando le quattro squadre continueranno a lottare per lo scudetto. Fine 2023.

Alessio Vega E ha concluso la fase regolare del torneo con tre gol e tre assist, oltre a partecipare a otto partite, con una permanenza in campo di 619 minuti, dopo aver saltato 9 partite per infortunio.

Dall’altro lato, “Canelo” Alvarez Ha spiegato che al momento non aveva deciso il suo prossimo avversario, ma stavano valutando una rivincita Dmitry BivolAnche se non è qualcosa che ossessiona un pugile messicano.