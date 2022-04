Alfredo Morelos Infortunio Rangers: Alfredo Morelos salterà il resto della stagione con i Rangers | Gli sport

La stagione di Alfredo Morelos è finita. Gli Scottish Rangers hanno annunciato, martedì, che l’attaccante colombiano salterà il resto della stagione Dopo aver subito con successo un intervento chirurgico sulla lesione Con cui è arrivato dopo essere stato convocato in nazionale colombiana.

Nella lista convocata da Reinaldo Rueda c’era Alfredo Morelos, con il quale nell’ultima giornata delle qualificazioni ha affrontato la nazionale colombiana, la Bolivia e il Venezuela. Tuttavia, il bufalo non ha giocato da un momento all’altro.

Dopo la partita Colombia-Bolivia a Barranquilla, la nazionale ha confermato la cancellazione di Alfredo Morelos. È una dichiarazione, La Confederation of African Football ha riferito che l’attaccante aveva subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra e tornerà in Scozia per iniziare il suo recupero.

All’arrivo ai Rangers, ciò di cui aveva paura è stato confermatoMorelos non può essere preso in considerazione in campionato. Ora, senza troppi preamboli, la squadra ha annunciato che l’attaccante è stato operato per l’infortunio all’inguine, ma al tempo stesso ha confermato che non potrà essere presente fino a fine stagione.

“Il nostro team medico è soddisfatto dei risultati dell’operazione e il loro programma di riabilitazione è in corso. Tornerà ad allenarsi con la prima squadra durante la pre-stagione. Gli auguriamo successo durante la sua riabilitazione”.

I Rangers sono recentemente caduti contro il Celtic nel derby e sono rimasti al secondo posto Classifica con 73 punti, sei in meno della capolista.