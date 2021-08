Algeria, Grecia, Italia… il Mediterraneo brucia

Molti paesi del Mediterraneo orientale continuano ad essere inghiottiti dagli incendi, il più grave è nell’isola greca di Yupoia, anche se quelli della regione italiana della Calabria, o Algeria, sono stati responsabili della morte di 37 persone nelle ultime 24 ore . Da parte sua, la Turchia è pronta a riportare la situazione sotto controllo in vista della prima ondata di caldo dell’anno.

Secondo le previsioni, con temperature che raggiungono i 45 gradi in alcune zone, vigili del fuoco, volontari e residenti stanno già combattendo tutti i mezzi disponibili per fermare l’incendio, che ha distrutto migliaia di ettari, evacuazioni forzate e causato ingenti danni materiali. Saldo finale.

Grecia

L’incendio sta ancora iniziando a placarsi, anche se ci sono ancora fonti attive

In Grecia l’incendio sull’isola di Yupoya è stato spento questo mercoledì, anche se ha continuato a essere combattuto per nove giorni consecutivi con abbondanti prove sparse che le fiamme non potevano più essere spente perché il fumo non era più denso.

L’incendio prosegue anche nelle unità periferiche di Ellis e Arcadia, nella penisola del Beloponneso, dove ieri sono state evacuate a scopo precauzionale una ventina di città.

Dato che l’incendio si è diffuso negli ultimi due giorni, i vigili del fuoco hanno tenuto il fuoco fuori dalla città durante la notte.

Stanno indagando se c’è stato un incendio

Il primo ministro, Griagos Mitsodakis, ha annunciato ieri un programma completo di assistenza alle vittime, come il miglioramento del sistema antincendio e la deforestazione, al fine di evitare che le monocolture selvatiche causino ulteriori danni durante l’incendio.

Gli esperti avvertono che ciò non è possibile nonostante la promessa del governo di rimboschire ciò che è stato distrutto dall’incendio: 90.000 ettari in tutta la foresta.

Secondo il professore di geologia applicata e gestione dei disastri naturali, Eftimios Legas ha bruciato solo 15.000 in 50.000 ettari di Upoya.

Algeria

In un giorno 37 persone sono morte nell’incendio

Un totale di 25 soldati algerini sono stati uccisi oggi e tredici sono rimasti feriti oggi mentre cercavano di spegnere i trenta incendi che da lunedì hanno colpito la regione di Kapilia (nord-ovest), il bilancio delle vittime nelle ultime 37 24 ore.

“Sono profondamente rattristato e rattristato nell’apprendere la notizia della morte di oltre un centinaio di civili dopo che 25 membri dell’Esercito popolare nazionale li hanno salvati dal fuoco”, ha annunciato oggi il presidente Abdul Madjid. Depon, attraverso i social media.

I vigili del fuoco hanno cercato di spegnere un incendio che ha bruciato un edificio nell’area di Digi Oso. Aptelosis Boomchar / Reuters

Parlando con l’agenzia statale ABS, Ali Mahmoodi, direttore generale delle foreste, ha affermato che 103 incendi sono ancora in corso in 17 dei 48 distretti del paese, con più di 600 agenti della protezione civile mobilitati.

Martedì il ministro dell’Interno Kamel Beltjoud, durante una visita alla sua sovraffollata Villa e all’altamente punito DC-Ozo, ha annunciato una giuria di 140 esperti che li avevano accesi come “origini criminali”. Viaggia questo sabato nelle aree colpite per valutare i danni e i danni causati dall’incendio.

Italia

Gli sforzi si concentrano su Calabria, Puglia e Sicilia

Decine di incendi continuano a divampare nel sud Italia, causando molta preoccupazione nella regione di Aspramonde, in Calabria.

“Il fenomeno degli incendi è particolarmente sentito al sud, in particolare in Puglia, Calabria e Sicilia, che sono interessate da forti ondate di calore simili a quelle che si verificano nella vicina Grecia.

Una squadra di volontari sta cercando di spegnere le fiamme che stanno distruggendo le città vicino a Palermo Salvador Cavalli / A.P.

Di particolare interesse è l’area di Aspramonde, a rischio di incendio, che è stata aggiunta all’elenco dei siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO a luglio.

Finora quest’anno sono stati bruciati 102.933 ettari di terreno in Italia, coprendo 1402 campi da calcio, secondo i dati dell’Agenzia europea di informazione sugli incendi boschivi (EFIS) della Commissione europea.

tacchino

Vicino al controllo della situazione

Dopo aver continuato a combattere gli incendi in più di 50 province in tutto il paese, le squadre di emergenza turche stanno ancora cercando di contenere due incendi al largo della costa egea.

Questi sforzi sono concentrati nelle aree intorno a Milas e in Kirghizistan, dove le eruzioni bruciano da dieci giorni.

Negli ultimi tredici giorni sono stati domati 268 dei 270 incendi segnalati in 53 province del Paese.

Bosnia-Erzegovina

Nemmeno i Balcani sono scappati

Anche i Balcani stanno combattendo l’incendio, che nei giorni scorsi ha colpito la Bosnia meridionale e Donovanovsk in Croazia, dove gli incendi hanno bruciato 1.700 ettari di erba e vegetazione bassa.

Questo martedì, la Bosnia-Erzegovina sta combattendo un incendio incontrollato a Stolog, a sud-est dei Balcani. I vigili del fuoco lo hanno controllato, ma ieri pomeriggio, lunedì, alte temperature e vento lo hanno riattivato.

Sempre nelle vicinanze di Kapljina (sud) è divampato un incendio vicino alle abitazioni dove i vigili del fuoco hanno cercato di controllare per diverse ore.