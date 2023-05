Alibaba taglierà il 7% del personale della sua divisione cloud prima di essere licenziata

piani Alì Baba Per dividersi in diverse compagnie continuano a incontrare i treni. Pochi giorni fa è stato annunciato che i preparativi erano iniziati Crea una società separata dalla divisione cloudE ora è stato confermato Per questo, prima di andare a tagliare il suo personale. secondo bloombergIl taglio riguarderà circa il 7% dei suoi lavoratori.

Ciò non significa che tutti i lavoratori interessati verranno licenziati, perché Alibaba ha iniziato a offrire loro trasferimenti in altre regioni e divisioni del gruppo. Naturalmente, chi non ha un posto in nessun’altra posizione in Alibaba dovrà cercare un nuovo lavoro, dopo aver ricevuto il relativo compenso.

Queste separazioni hanno lo scopo di ottimizzare il business prima della fine del mandato della società per costituire una società indipendente con Alibaba Cloud: un anno. La società risultante sarà una delle sei società più grandi che Alibaba intende dividere, in modo che possano, tra le altre cose, cercare finanziamenti e entrate indipendentemente dalla società madre, oltre a prendere in considerazione un’offerta pubblica iniziale.

La prima cosa a diventare pubblica dopo essere diventata un’azienda indipendente sarà, infatti, la sua divisione cloud. Questo perché ha un modello di business sviluppato e un profilo cliente definito. Secondo lui Daniel Zhang, amministratore delegato di AlibabaCostituire con essa una società indipendente mira a semplificare la struttura complessiva dell’azienda, oltre a fornire una risposta alle esigenze del mercato.

Alibaba Cloud è anche una delle aree dell’azienda con il maggiore potenziale di crescita e c’è l’opportunità di superare Alibaba in termini di dimensioni. Certo, purché i suoi gestori siano in grado di attrarre il livello adeguato di finanziamento e reddito.