Alicia Machado accusa Jose Manuel Figueroa di violenze e minacce

ENel mondo dello spettacolo, le relazioni tra celebrità spesso finiscono male. Oggi ci concentreremo su una questione Alicia Machado E José Manuel Figueroadopo il precedente Miss Universo Rivelerà dettagli scioccanti sulla sua storia d’amore fallita con suo figlio Giovanna Sebastiano.

Il 46enne venezuelano partecipa al reality Televisione alla cannella di nome: “I segreti degli Invincibili”Ha confermato che ci sono state violenze fisiche durante la sua relazione con Figueroa: “Questa persona, Jose Manuel Figueroa… è un uomo molto violento. Non ho mai alzato la mano in vita mia. Un uomo che picchia e abusa fisicamente e mentalmente è una malattia. È lui il malato, non tu.”

Vincitore da Miss Universo Nel 1996 rivelò che il cantante in un’occasione lo schiaffeggiò inaspettatamente: “All’improvviso, l’uomo, che ha anche lui delle mani di queste dimensioni, si è voltato da un uomo di queste dimensioni e mi ha schiaffeggiato, ma dal nulla. Non ho mai capito come quest’uomo non sia in prigione. Quest’uomo” mi viene addosso e inizia a prendermi a calci per terra con una scarpa di quel numero.’

Machado ha infine aggiunto che, pochi giorni dopo questo sfortunato incidente, Jose Manuel l’ha minacciata al telefono: “Non ne ho mai parlato prima, ma non mi interessa… perché quante volte minaccerà di uccidermi? La prima cosa che ha fatto è stata minacciarmi. Mi ha chiamato e ha detto: ‘Io’ Ti porterò fuori dal Messico, ti revocherò la residenza, ti deporterò.'”

Diritto di replica

Questo venerdì mattina, José Manuel Figueroa Ha rilasciato un’intervista per il programma “È uscito il sole” Da Imagen TV, ha approfittato di questo spazio per smentire quanto detto dalla sua ex compagna, confermando che è stata proprio lei a picchiarlo prima di festeggiare il suo compleanno: “Ci sono foto dell’evento e ci siamo divertiti moltissimo. Ma il giorno dopo, quando voleva preparare la colazione, le ho semplicemente chiesto di uscire di casa, ed è allora che è impazzita.”

“Ha sfondato il cancello di casa con il suo camion perché era così sconvolta che l’ho cacciata o perché le ho chiesto di uscire di casa, perché semplicemente non mi sentivo a mio agio con lei mentre la relazione era degenerata fino alla follia. ” Una situazione che “non dovrebbe essere consentita”“, ha commentato anche l’attore.

Figueroa suggerì a Machado di recarsi presso l’ufficio del procuratore distrettuale e di presentarlo se avesse prove: “Se avete tante prove, se avete un metodo e una forma fate pure, la Procura c’è perché venga ascoltata la vostra testimonianza, che sarà raccolta dai vostri testimoni. Ma ora prendetela come un reality show” .” Mi sembra ingiusto e non mi sembra giusto.